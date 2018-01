Monseñor Jesús Sanz representará a la CEE en el viaje del Papa a Perú

La Conferencia Episcopal Española estará representada en el viaje apostólico del papa Francisco a Perú por Mons. Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. En respuesta a la invitación de la Conferencia Episcopal Peruana, el Comité Ejecutivo decidió en su reunión del pasado 14 diciembre que fuera Mons. Sanz Montes quien acompañará al Santo Padre en este viaje que tendrá lugar del 18 al 21 de enero. Más información: Programa del viaje Página de la visita del Papa a Perú

