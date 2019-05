Monseñor Ginés García bendice la primera piedra de una futura iglesia de los Heraldos del Evangelio

El Obispo de Getafe, D. Ginés García Beltrán bendijo la primera piedra de una iglesia que los Heraldos del Evangelio van a construir en el municipio de Sevilla la Nueva. Previamente presidió la Eucaristía, que fue concelebrada por el Arzobispo de Ayacucho, Perú, D. Salvador Piñeiro García Calderón, varios sacerdotes Heraldos del Evangelio y diocesanos.

En la Ceremonia participaron el Alcalde de Sevilla la Nueva y varios integrantes de la Corporación Municipal y muchos fieles.

La Virgen nos facilita el acceso al Señor. En donde MARÍA está, Ella revitaliza la Fe. Ella es la peregrina de la Fe.

Que la Virgen de Fatima sea la mejor testigo de la obra que hoy comienza aquí”.

José Alberto Rugeles Martínez

Mons. Ginés García Beltrán en la Homilía de la Eucaristía previa a la colocación de la Primera Piedra entre otras ideas señaló: “Querido hermano arzobispo de Ayacucho, queridos sacerdotes concelebrantes, queridos Heraldos del Evangelio, querido Señor Alcalde, queridos hermanos y hermanas: hoy comienza algo nuevo y seguro el Señor va a bendecir si estamos abiertos a la gracia. Es una nueva etapa en la vida de los Heraldos del Evangelio. Vengo como Obispo a confirmaros en la Fe. Que vuestra Fe sea una Fe misionera. No faltarán las dificultades. Lo que autentifica cualquier obrar cristiana es el sello de la Cruz. Las dificultades animan. Empezar esta nueva presencia sin olvidar nunca que existimos para la gloria de Dios. La novedad es amar como Jesucristo nos ama. Si no somos capaces de amar nadie nos creará. San Paulo VI nos dice que el mundo necesita de testigos. Somos discípulos del Señor. No dudo que vais a hacer un templo bello, porque os conozco. La belleza une al Cielo. Hoy no es un día más, es un punto de partida.