Monseñor Gänswein declara que Benedicto XVI no había autorizado la doble firma como coautor del ensayo del cardenal Sarah

Esta mañana, a través de las agencias KNA y ANSA, monseñor Georg Gänswein, prefecto de la Casa Pontificia y secretario particular del Papa emérito, ha emitido una declaración acerca del libro sobre el celibato que se publicará mañana en Francia con las firmas de Benedicto XVI y del cardenal Robert Sarah. «Puedo confirmar que esta mañana, por indicación del Papa emérito, he pedido al cardenal Robert Sarah que se ponga en contacto con los editores del libro y les pida que retiren el nombre de Benedicto XVI como coautor del libro mismo, y también que retiren su firma de la introducción y las conclusiones». «El Papa emérito, de hecho, sabía que el cardenal estaba preparando un libro —añadió Gänswein— y había enviado un breve texto suyo sobre el sacerdocio autorizándole a usarlo como él deseara. Pero no había aprobado ningún proyecto para un libro de doble firma, ni había visto y autorizado la portada. Fue un malentendido, sin cuestionar la buena fe del cardenal Sarah».