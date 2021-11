Monseñor Carballo, en CONFER: «La vida consagrada sigue contando en España»

El secretario de la Congregación vaticana para los Institutos de Vida Consagrada, José Rodríguez Carballo, clausuró esta mañana la Asamblea General de CONFER asegurando que «la vida consagrada sigue contando en España y en Europa». «Menos lágrimas, esos tiempos antiguos no van a volver. Tenemos que vencer la tentación de victimismo y de frustración», ha asegurado ante los superiores mayores de las congregaciones religiosas de España..

Acompañado en la mesa por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro; el cardenal Aquilino Bocos, y el nuevo presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego.; monseñor Carballo denunció que en la vida consagrada se está metiendo el pecado del poder, de la política.

El cáncer de la vida consagrada

«Estoy muy preocupado porque la política está entrando muy dentro de la vida consagrada, y a mí esto me da miedo.. Si queréis que la vida religiosa muera, haced política. Ese es el cáncer de la vida consagrada, y por desgracia se hace mucho», ha indicado.

«Hay que lograr consensos, y esto es difícil, pero necesario si queremos crecer juntos», ha asegurado recordando que «el Papa ha convertido el camino sinodal en el eje actual de la Iglesia», frente a «la lucha por el poder o intereses partidistas».

Servicio de la autoridad

Por otra parte, ha indicado que es necesario recuperar el servicio de la autoridad: «Atención a las palabras, los grandes dictadores fueron grandes líderes». «Estoy observando un aumento del autoritarismo en algunos grupos, sobre todo en los más nuevos, donde parece que el fundador o fundadora tiene palabras de vida eterna. Y no: esas solo las tuvo una, y murió en la cruz».

La sinodalidad no es una moda

Así, la sinodalidad, que «no se trata de una moda, o de una excusa. Caminar todos juntos es una exigencia para la Iglesia, de ella depende, en buena medida, su futuro».

«El Sínodo resultará vacío de contenido si no nos lleva a una conversión pastoral, que empieza por una conversión personal, dejando el protagonismo no a nosotros, sino al Espíritu Santo». «La vida consagrada tiene vocación de sinodalidad».

Los abusos son un crimen

Ante las preguntas, Rodríguez Carballo admitió que «las denuncias por abuso de poder son constantes, todos los días. Muchas de ellas son falsas, especialmente en la vida femenina». Para él, los abusos sexuales son «una desgraciada realidad, incluso en la vida femenina o claustral».

«Hay muchas denuncias, nosotros también tenemos comisión. Va muy lento pero me alegro mucho que el Código de Derecho Canónico dé voz a estos delitos que son muy graves», subrayó aclarando: «Se trata de un crimen. Punto. Pero me preocupa qué hacer con los abusadores, porque son personas, pecadores, corruptos, criminales… pero son personas. Para mí es una cuestión pastoral importante. Hay que hacer justicia con las víctimas, pero me preocupa qué hacer con los abusadores».