Monseñor Báez al despedirse de Managua: “El diálogo es la única salida pacífica”

El Obispo Auxiliar de Managua, Mons. Silvio Báez dijo en su homilía en la Santa Misa de Pascua que, “El diálogo es la única salida pacífica y que puede evitar peores consecuencias”.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 22 de abril de 2019

Foto: Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua (ANSA)

“¡No se negocian las libertades! Ni la dignidad, ni la vida de las personas”, lo dijo Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, Nicaragua, en su homilía en la Santa Misa de Pascua, celebrada en la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, antes de transferirse a Roma por un periodo a solicitud del Papa Francisco.

Nicaragua sea tierra de justicia y libertad

En su homilía, el Obispo Auxiliar de Managua también invitó a los numerosos fieles que se congregaron en el templo del Santo Cristo de Esquipulas a buscar la paz, no obstante el país este atravesando por un clima de violencia. “La tumba está vacía – dijo Mons. Báez – Cristo ha resucitado. No dejemos que nos dejen vivir en una tumba social. Nicaragua no es una tumba; que Nicaragua sea una tierra de hombres y mujeres libres que aman la justicia y la libertad”.

Esperanza de diálogo, no violencia

Asimismo, Mons. Báez reiteró que “el diálogo es la única salida pacífica y que puede evitar peores consecuencias”; es necesario, por tanto, “tener esperanza en el diálogo”, pero – añadió – “que hay que decir la verdad, este Gobierno no quiere dialogar”. Y continuó: ““¡No se negocian las libertades! Ni la dignidad, ni la vida de las personas. El Obispo pidió entonces la liberación de los presos políticos, que -dijo- “no deberían haber sido encarcelados”. Finalmente, hizo un llamamiento: “Vivan su fe (…) para que nadie les quite la esperanza ni les haga caer en la violencia; sean un pueblo que renuncia a la violencia. No se dejen; crean en el poder del amor y de la reconciliación”.

Oración del Papa Francisco por Nicaragua

En su mensaje y bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco elevó esta oración por Nicaragua: “Que el Señor resucitado ilumine los esfuerzos que se están realizando en Nicaragua para encontrar lo antes posible una solución pacífica y negociada en beneficio de todos los nicaragüenses”.

Se reanudarán las negociaciones

Mañana se reanudarán las negociaciones en Managua: 6 miembros del gobierno y 6 miembros de la oposición estarán presentes, además del Nuncio Apostólico en Nicaragua, Mons. Waldemar S. Sommertang, y Luis Ángel Rosadilla de la Organización de los Estados Americanos (OEA), fueron invitados por las partes a participar en el diálogo como testigos internacionales. De las negociaciones celebradas hasta la fecha han surgido dos importantes acuerdos, uno sobre la liberación de los presos políticos y otro sobre los derechos y garantías de los ciudadanos, pero todavía no se han aplicado. Los otros dos temas de la agenda que se abordarán son la cuestión de la justicia y el proceso democrático.

