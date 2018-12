Molina de Aragón celebró con esplendor y gracias jubilares su quinto centenario inmaculista

Desde la noche 7 al 8 de diciembre de 1518, por privilegio papal, la parroquia de Santa María la Mayor de San Gil de Molina de Aragón, en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara celebra misa de medianoche en honor de la Inmaculada. Es la Nochebuena molinesa anticipada. Con motivo de este quinto centenario, desde el pasado 18 de febrero, fecha de la correspondiente bula papal, y hasta el próximo 18 de febrero, la efeméride es celebrada con distintas iniciativas, una de ella la exposición artística “In nocte ante festum”, que se puede visitar, entre las dos fechas citadas, en la iglesia de San Pedro.

Con todo, el mayor esplendor y emotividad de la celebración se ha reservado para los días 7 y 8 de diciembre, días precedidos por un solemne novenario, todo él, al igual que el día 8, lucrados por Santa Sede con indulgencia plenaria y conmemoración jubilar.

La misa de la medianoche del 7 al 8 de diciembre fue presidida por el obispo diocesano y concelebrada por cerca de dos decenas de sacerdotes. Varios cientos de fieles asistieron a la eucaristía, que fue precedida de una procesión por el exterior del templo y de la dedicación y bendición de la puerta principal del mismo, ya puerta jubilar, y de una imagen de la Inmaculada en la hornacina superior de la puerta. La celebración se prolongó durante una hora y tres cuartos.

Ya el 8 de diciembre hubo tres misas especiales: a las 8 horas, en las Clarisas; a las 12 horas, en el cerro de Santa Lucía, junto al monumento a la Inmaculada levantado en 1954, primer centenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María; y a las 19 horas, en Santa María la Mayor de San Gil.

