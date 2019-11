Misiones Salesianas: Derechos vulnerados de la infancia en todo el mundo

Los derechos de la infancia se vulneran en todo el mundo

MISIONES SALESIANAS ATIENDE A MÁS DE 85.800 MENORES A TRAVÉS DE 110 PROYECTOS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA EN TODO EL MUNDO

EN EL DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA PEDIMOS QUE LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SEAN UNA PRIORIDAD Y LANZAMOS LA CAMPAÑA ‘UNA CUCHARADA DE CARIÑO’

Rachel tiene sólo un mes. Su madre murió en el parto y la abuela sólo tiene té para alimentarla. Cilanda fue acusada de brujería, la echaron de casa y la maltrataron. A Odia su madre la pegaba porque lloraba demasiado. Son historias de supervivencia, como son las de Angel, Dayana o Aime. Historias de lucha que cada día se dan en Mbuji Mayi (República Democrática del Congo) donde en el centro de acogida atendemos a más de 150 niños y niñas de todas las edades.

Mbuji Mayi, sin embargo, no es el único sitio en el que los derechos de los menores están siendo vulnerados. En el mundo hay más de 150 millones de niños y niñas que viven en las calles, más de 300.000 menores son utilizados como soldados en conflictos armados, más de siete millones de niños y niñas son refugiados y la mitad no va a la escuela, más de 250 millones de menores no tienen garantizado el acceso a la educación, 41.000 niñas al día son obligadas a casarse, miles de niños y niñas no son registrados al nacer…

Desde MISIONES SALESIANAS atendemos a más de 85.800 menores en los 110 proyectos de protección a la infancia que tenemos en marcha en todo el mundo. Pero son muchos los niños y niñas que necesitan protección y apoyo en su bienestar, por ello lanzamos la campaña ‘Una cucharada de cariño’, que nos permita llegar a más menores en situaciones de riesgo.

“La defensa de los derechos, la protección, la educación y la promoción de los niños y niñas es nuestra fórmula para dar respuesta a la vulnerabilidad de los menores”, explica José Antonio San Martín, director de MISIONES SALESIANAS. Escuelas, centros de acogida, centros de formación profesional, centros juveniles, guarderías… son nuestras herramientas para defender los derechos de la infancia, pero también necesitan cariño para devolverles su autoestima y dignidad, para que vuelvan a reír, a jugar, a soñar… para cambiar su futuro.

En el Día Universal de la Infancia, que se celebra el próximo 20 de noviembre, queremos hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que la protección y el bienestar de los niños y niñas sean una prioridad.