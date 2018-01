Misa en honor de San Josemaría Escrivá de Balaguer

Misa en honor de San Josemaría Escrivá de Balaguer

Breves comentarios

En el apartado II del motu proprio de Pio X se dice textualmente:

“…el canto gregoriano fue tenido siempre como acabado modelo de música religiosa, pudiendo formularse con toda razón esta ley general: una composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana. Y será tanto menos digna del templo cuanto diste más de este modelo soberano”. Siguiendo la pauta marcada por el Motu Proprio, La MISA EN HONOR DE SAN JOSÉ MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, para cuatro voces mixtas y órgano, compuesta en el año 2016, está inspirada en melodías del Liber Usualis- MISAE ET OFICII PRO DOMINICIS ET FESTIS CUM CANTU GREGORIANO- de la Iglesia Católica, y en motivos religiosos del cancionero popular de Extremadura. Los Kyries al unísono, entresacados de las distintas melodías del Liber Usualis son respondidos por el coro en versión polifónica. Los distintos motivos gregorianos, son expuestos por el órgano como interludios modulantes en la distinta fase de la obra. Así, en la melodía que sustenta el judicare vivos et mortuos, el órgano apunta un breve pasaje del Dise irae de la Misa pro Defuntctis. La música del Credo que tradicionalmente se canta en la Misa De Angelis y cuyo texto dice et unam sanctam catholicam…, se reproduce literalmente hasta in remisionem peccatorum. El tema que con más frecuencia aparece a lo largo de la obra es el de la Salve Regina Solemne en atención a las conmovedoras palabras de San Josemaría referidas a la Virgen:

“El amor a nuestra Madre será soplo que encienda en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en rescoldo de tu tibieza” (J.E.B.)

Miguel del Barco Gallego

Majadahonda, 2018

MIGUEL DEL BARCO

Organista y compositor natural de Llerena (Badajoz, 1938). Estudió órgano y composición en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 1968 obtiene en concurso-oposición las cátedras de Órgano, Armonio y Acompañamiento al Piano del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. En 1975 se traslada a Madrid para ocupar la Cátedra de Órgano del Real Conservatorio Superior de música. Fue director de este centro durante 25 años.

Ha actuado como solista y ha sido colaborador de las orquestas Nacional de España, Radio Televisión Española, de Cámara Española y “Villa de Madrid”. Ha dado recitales en Alemania, Bélgica, Eslovenia, Estados Unidos, Austria (Internacional Orgelkunst de Viena) Italia, Festivales Internacionales de Euskadi, Palma de Mallorca, León, Valencia, Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional, Palau de la Música de Valencia…

Su disco sobre el compositor español del s. XVII, Sebastián Aguilera de Heredia, obtuvo, en 1982, el Premio Nacional del Disco del Ministerio de Cultura. Ha realizado grabaciones en los órganos históricos más importantes de España y para la radio y la televisión española, alemana y americana.

Como compositor cuenta con un amplio e importante catálogo de obras corales e instrumentales. Es hijo predilecto de Llerena, su ciudad natal, y autor de la música del Himno Oficial de la Comunidad Autónoma extremeña. Está en posesión de la Insignia de Oro de la Excma. Diputación de Badajoz y de la Medalla de Oro de la Asamblea de Extremadura. En 1978 la Asociación de la Prensa le concedió la “I” de Importante de España. En junio del 2006 recibió el Premio Nacional de Música “Cultura Viva”. Ha sido condecorado por Su Majestad El Rey con la Encomienda con Placa de Alfonso X el Sabio. El Gobierno de Extremadura le concedió en 2012 la Medalla de Extremadura y el Consejo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid la Medalla de Oro de Centro. Patrono de la “Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero”

Ha sido Inspector General de los conservatorios, consejero titular del Consejo Nacional de Educación y presidente de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas y Patrono de la “Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero”.

Es Caballero benefactor de Yuste y de Sta. Mª de Guadalupe y Académico de Número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.

MERCEDES PADILLA

En el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, su ciudad natal, obtuvo los títulos de Profesora Superior de Piano, Pedagogía Musical, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento, Composición y Dirección de Orquesta. Amplió sus estudios de composición y dirección en Italia y Alemania, con los maestros Donatoni, Petrasi, Ferrara y Rilling.

Desde 1976 ha sido profesora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y ha ejercido la docencia en las cátedras de Contrapunto y Fuga y, desde 2006, de Dirección de Orquesta.

En 1984 fundó la Orquesta de Cámara Villa de Madrid y desde su presentación en el Teatro Real -1985- ha desarrollado una intensa actividad concertística al frente de su propia orquesta y de las más importantes orquestas nacionales: Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Sinfónica de Castilla y León, Clásica de Madrid, Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Sinfónica Ciudad de Málaga, Clásica de Murcia, Sinfónica de Extremadura y Sinfónica del Mediterráneo.

Ha dirigido las orquestas sinfónicas de Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Portugal, Islas Filipinas, Bulgaria y Estados Unidos y, con su propia orquesta ha actuado recientemente en el Festival Internacional de Música Sinfónica celebrado en el anfiteatro romano de El Jem en Túnez.

En 1986 realizó la primera grabación del Himno Oficial de Extremadura, con la Banda Sinfónica de Infantería de Marina de Madrid

Con motivo de la visita de los Reyes de España a Filipinas, en febrero de 1998, fue designada para representar a España dirigiendo ante SS. MM. la Orquesta Filarmónica y Coro de Manila en el Auditorio Nacional de esta ciudad.

En 1999 fue nombrada directora de la Orquesta Sinfónica del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Está en posesión de los siguientes premios: Armonía (1971) y Composición (1975) en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Premio Nacional Comúsica (1989), Agrupación de Madrileños (1994), Consejo de la Mujer de Majadahonda (2003) y Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco (Orden 431/00278/07, BOD nº 4. 5/I/2007)

Es Doctora en Música por la IE University.

LOS COROS

La directora titular de los coros Elisa Gómez, nació en Madrid en 1982. Comenzó los estudios musicales de piano a los ocho años, complementándolos con una sólida formación en los campos de la armonía, el canto, la audición, el contrapunto y la composición. Finalizó sus estudios de Dirección de Coro y de Dirección de Orquesta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con las más altas calificaciones, habiendo trabajado la técnica de dirección del Maestro Sergiu Celibidache de la mano de Mercedes Padilla y de Enrique García Asensio. Actualmente, es directora de la Escolanía, el Coro y la Orquesta Ciudad de Guadalajara, del Grupo Vocal Kromátika y de la Banda de Música de la ciudad de Sigüenza, actividad que compagina con la docencia musical. Es Licenciada en Psicología por la UAM, centrando su interés en el estudio de las relaciones del binomio psicología-música y habiendo trabajado en proyectos de investigación con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...