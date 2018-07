Misa de acción de gracias por el VII centenario de la elevación a Archidiócesis de la diócesis de Zaragoza

VICENTE JIMÉNEZ ZAMORA, ARZOBISPO DE ZARAGOZA

“Es necesaria una renovación pastoral, personal y comunitaria de nuestras diócesis de Aragón”



El arzobispo de Zaragoza, monseñor Jiménez Zamora, ha llamado a vivir en un “permanente estado de misión, en una Iglesia participativa, en diálogo con el mundo, compartiendo gozos y esperanzas, angustias y tristezas”. Estas declaraciones con un marcado talante renovador han sido realizadas en la homilía de la misa de acción de graciaspor el VII Centenariode la elevación de la antigua diócesis de Zaragoza a la dignidad de sede metropolitana-archidiócesis- y la creación de la provincia eclesiástica de Zaragoza, separándola de la de Tarragona, el 18 de julio de 1318, por el papa Juan XXII.

La celebración presidida por el arzobispo Vicente Jiménez ha contado con una numerosa presencia de autoridades eclesiásticas: el arzobispo Moliner (nuncio emérito en Albania), los obispos de las diócesis de Aragón y otros dos obispos eméritos residentes en Zaragoza, Moliné (Chiclayo, Perú) y Redrado (Pontificio Consejo de la Salud, Roma). A ellos se han sumado el vicario general, los miembros del Consejo de Gobierno de la Archidiócesis, la Curia Diocesana, Cáritas, representantes de los arciprestazgos rurales y urbanos, religiosos y religiosas, así como numerosos fieles.

En la misa, monseñor Jiménez ha portado sobre los hombros el ‘palio arzobispal’, signo de su dignidad de arzobispo metropolitano y de la especial vinculación de la sede zaragozana con Roma y el Papa. Entre otros detalles, el cáliz utilizado ha sido el ‘cáliz de Jueves Santo’, tardogótico, con una incipiente decoración renacentista, de finales del siglo XV. La parte musical ha corrido a cargo de la Escolanía de Infantes, acompañada al órgano por Juan San Martín, bajo la dirección del maestro Berdejo Marín, director musical de las catedrales. La ceremonia, dirigida por el canónigo Aladrén, ha contado con el servicio de diáconos y alumnos del Seminario Metropolitanode Zaragoza.

Junto al mensaje espiritual destacado por el Arzobispo, es necesario reconocer que la elevación de la sede episcopal de Zaragoza a la dignidad de metropolitana tuvo una gran importancia para la historia del Reino y la Corona de Aragón. Datos históricos de la efeméride.

Otros actos

Con motivo de este VII Centenario, la archidiócesis ha preparado un significativo programa. Entre los que ya se han celebrado, cabe destacar la presentación de la primera ‘Memoria anual de actividades de la Iglesia católica en Zaragoza’, las jornadas de puertas abiertas ‘San Valero de par en par’, la publicación de la carta pastoral del Arzobispo ‘Teología y pastoral de la Iglesia particular’, el ciclo de conferencias ‘Los arzobispos de Zaragoza, mecenas del arte aragonés’, la exposición ‘La imagen del Crucificado en el arte diocesano desde el siglo XIII’ y la presentación del número XXIV de la revista ‘Aragonia Sacra’.

Además de estos actos, a partir del mes de septiembre se celebrará un ciclo de conciertos de órgano en algunas de las parroquias históricas de la ciudad (San Gil, San Carlos, San Pablo, San Miguel), así como una nueva exposición en Alma Mater Museum, con el título ‘La belleza del martirio’, que podrá visitarse del 26 de septiembre, al 14 de octubre.

