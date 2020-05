Miguel Ángel Jiménez: «Cuando el Estado de Alarma acabe y volvamos a la «nueva normalidad», la Iglesia seguirá sirviendo a la sociedad»

«Los abrazos volverán», es el lema de la campaña que la Iglesia española ha lanzado este año para la declaración de la Renta. En mitad del drama del coronavirus, los obispos han querido lanzar un mensaje de esperanza. «Esta situación será superada y volverán los abrazos. Eso ha sido lo que hemos querido expresar: fundamentalmente esperanza», nos cuenta Miguel Ángel Jiménez, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.

En entrevista con Religión Digital, Jiménez asume que hay quienes que siguen pensando, pese a todo, que la Iglesia no se involucra. «Es bueno que haya voces discordantes. Por usar un lenguaje coloquial: nos pone las pilas», apunta, aunque reivindica «la labor constante de la Iglesia con los olvidados permanentes, de los sin hogar o los drogodependientes, y parecían reclamar de la Iglesia que respondiera. Esa es la respuesta: poner luz sobre todo lo que la Iglesia hace. Además, sin esperar nada a cambio».

«Cuando el 15 de marzo todos empezamos a quedarnos en casa, hubo un colectivo que no la tenía: los sin hogar. Ellos encontraron en la Iglesia, en sus centros de acogida, el techo y las paredes, el hogar que necesitaban (…). Cuando el estado de alarma acabe y todos volvamos a la llamada «nueva normalidad», cuando ya no sean necesarias ayudas de emergencia, la Iglesia seguirá sirviendo a la sociedad no solo con ayudas sociales a los más necesitados, sobre todo ofreciendo esperanza y poniendo la realidad de Dios en medio del mundo», recalca el responsable del sostenimiento de la Iglesia.