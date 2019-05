Miguel Ángel Ayuso, comboniano español, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso

Miguel Ángel Ayuso, misionero comboniano español, sevillano de 67 años, arzobispo presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Sucede al cardenal francés Jean-Louis Tauran, fallecido en julio pasado

Monseñor Miguel Ángel Ayuso Guixot, de 67 años, ha sido nombrado por el Papa Francisco presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, para suceder al fallecido cardenal Tauran. El prelado sevillano se convierte así en uno de los curiales españoles de más alto rango en Roma, junto al cardenal Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El Papa recono

ce su constante labor mediadora de monseñor Ayuso con el mundo del Islam, con el que ha estrechado relaciones de cercanía y amistad, gracias a las cuales Francisco ha podido vivitar varios países árabes, entre ellos Marruecos, Egipto o Emiratos, y, sobre todo, firmar con el Imán de Al-Azhar, el «Documento sobre la fraternidad humana por la paz y la convivencia común»

Ayuso nació en Sevilla el 17 de junio de 1952 y en 1980 tomó los votos perpetuos de los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús.

Ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1982, a lo largo de su vida profesional ha prestado servicios como misionero en Egipto y Sudán.

Es licenciado en estudios árabes por el Pontificio Instituto de Estudios Árabes en Roma y doctor en Teología dogmática por la Universidad española de Granada.

Fue nombrado secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso por el papa Benedicto XVI en junio de 2012. Representa además a la Santa Sede en el King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID), organización intergubernamental financiada por Arabia Saudí de la que también forman parten España y Viena.

