¿Miedo?, por Mar Carles

En estos días en los que comenzamos a salir a la calle después de este tiempo de encierro, veo dos miradas en la gente por encima de sus mascarillas:

√ Unos van con miedo, como si alguien invisible les estuviera amenazando, encogidos, con prisa, huyendo.

√ Otros, sin embargo, van como si nada hubiese ocurrido, saltándose todas las medidas de protección y de alguna manera en su irresponsabilidad también huyendo.

Me encuentro más en la primera que en la segunda, pero en el fondo me hace pensar… ¿De qué huimos?

Creo que del dolor, de la enfermedad, de lo que no podemos controlar, de la falta de libertad, de la muerte, de la falta de seguridad, de lo desconocido… Pero ni el miedo, ni la irresponsabilidad nos salvará de esta situación. Ni el miedo, ni la irresponsabilidad nos dará la fuerza, la confianza, la seguridad que necesitamos.

Siento que cuando los apoyos, las aparentes seguridades se desvanecen, nos quedamos al desnudo. Y eso nos asusta, nos descoloca. No encuentro mejor apoyo que abandonarnos en Aquel que nos sostiene. Él no nos promete que no vendrá el dolor, la enfermedad, la muerte. Sino que en medio de todo esto Él está con nosotros, abrazando nuestro corazón y sosteniendo nuestra fragilidad.

Esto nos tiene que dar fuerza para salir a la calle sin miedo y sin cerrar los ojos. Prudentes y valientes. Confiados y solidarios. Hay mucha gente.

Por Mar Carles rjm

Coordinadora de Pastoral Juvenil de Jesús-María