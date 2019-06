Mensaje en Twitter del Papa sobre la Jornada de las Comunicaciones Sociales

Mensaje en Twitter del Papa Francisco sobre la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, domingo 2 de junio de 2019, solemnidad de la Ascensión del Señor

Los cristianos estamos llamados a manifestar, también en la red, la comunión que define nuestra identidad de creyentes, abriendo el camino al diálogo, al encuentro, a la sonrisa. #JornadaMundialdelasComunicacionesSociales (2-6-2019)

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...