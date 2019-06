Mensaje en twitter del Papa para el día de la Ascensión

Mensaje en twitter del Papa Francisco para el día de la Ascensión, domingo 2 de junio de 2019

La solemnidad de la Ascensión nos exhorta a elevar la mirada al cielo para cumplir, con la gracia del Señor resucitado, la misión que Él nos confía: anunciar a todos el Evangelio. (2-6-2019)

