El Papa Francisco en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad: «Tener a Jesús como amigo es el mayor de los consuelos»

La Santa Sede ha hecho público hoy jueves, 25 de noviembre, el mensaje del Papa Francisco para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La jornada se celebra el viernes 3 de diciembre bajo el lema «Ustedes son mis amigos» (Jn, 15, 14).

En él, el Santo Padre les dice a estos hermanos y hermanas que Jesús es su amigo y que la Iglesia, que «no es una comunidad de perfectos, sino de discípulos en camino», es su casa.

«Tener a Jesús como amigo —escribe el Pontífice— es el mayor de los consuelos y puede hacer de cada uno de nosotros un discípulo agradecido y alegre, capaz de dar testimonio de que la propia fragilidad no es un obstáculo para vivir y comunicar el Evangelio. La confianza y la amistad personal con Jesús pueden ser la clave espiritual para aceptar las limitaciones y para vivir nuestra condición de forma reconciliada».

Discriminación

Francisco alude también a la discriminación que siguen sufriendo las personas con discapacidad. «Por desgracia —lamenta— aún hoy muchos de ustedes son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. (…) La discriminación sigue estando demasiado presente en varios niveles de la vida social. (…) En particular, seguir considerando la discapacidad (…) como si fuera una enfermedad, contribuye a mantener sus vidas separadas y alimenta el estigma en su contra».

La pandemia está teniendo «repercusiones muy duras» para los discapacitados, que sufren especialmente al tener que pasar largos periodos confinados o verse forzados a separarse de sus seres queridos. Estas personas tienen también más dificultades para utilizar las herramientas de aprendizaje a distancia. «Sepan que el Papa y la Iglesia están cerca de ustedes de manera especial, con afecto y ternura», les dice Francisco. El Papa recuerda asimismo que la Iglesia está al lado de quienes luchan contra el coronavirus y demanda que se atienda a todo el mundo, «sin que la discapacidad sea un obstáculo para acceder a los mejores cuidados posibles».

«Su oración es hoy más urgente que nunca»

Francisco, por último, invita a los discapacitados a orar. Les exhorta a rezar porque «el Señor escucha atentamente la oración de los que confían en Él» y porque «su oración es hoy más urgente que nunca (…)».

Los Evangelios, que «son para todos», dicen que «cuando algunas personas con discapacidad conocieron a Jesús, sus vidas cambiaron profundamente y comenzaron a ser sus testigos». «En la oración —concluye— hay una misión accesible a todos, y me gustaría encomendársela a ustedes de manera especial. No hay nadie tan frágil que no pueda rezar (…)».