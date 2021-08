Mensaje del Papa Francisco: «La fe que no es inculturada no es auténtica»

El Papa Francisco ha enviado esta tarde un videomensaje a quienes participan desde hoy hasta el 15 de agosto en el Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa de América Latina y el Caribe, convocado por la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), con el lema “Hacia una vida religiosa intercongregacional, intercultural e itinerancia”.

El pontífice recuerda que es muy importante el desafío que pone la “inculturación de la fe para la vida consagrada” y consideró que la participación en este congreso es “necesaria para que pueda darse y desarrollarse, una teología inculturada, que pueda ser adecuada a la realidad local, que pueda ser vehículo de evangelización”.

Entrar en el alma del pueblo

Tras pedirles que no se olviden que una “fe que no sea inculturada no es auténtica”, el Papa los invita a “entrar en la vida del pueblo, en el alma del pueblo, que es lo que da el verdadero sentido de una cultura”.

“Entren con respeto a sus costumbres, a sus tradiciones tratando de llevar adelante la misión de inculturar la fe, y de evangelizar la cultura. Es un binomio, inculturar la fe y evangelizar la cultura. Valorando lo que el Espíritu Santo ha sembrado en los pueblos, que es también un don para nosotros”, sostuvo y subrayó que “la vida consagrada es experta en comunión; la vida consagrada es itinerante, es promotora de fraternidad”.

Seguir el camino de la evangelización

Ante la tentación de “la supervivencia”, debido a la disminución de religiosos, el Papa les aconseja seguir el camino de la evangelización, evangelizar al pueblo de Dios, y el resto dejarlo “al Espíritu Santo”.

Por último, Francisco les pidió que la vida religiosa esté marcada de “alegría en múltiples formas, paz y sentido del humor”.

“Es tan triste ver hombres y mujeres consagrados que no tienen sentido del humor, que todo lo toman en serio. Por favor. Estar con Jesús es estar alegre, es tener también la capacidad que da la santidad de este sentido del humor”, sostuvo, y les recomendó leer su exhortación sobre la santidad, en la que dedica un capítulo al sentido del humor.

Sinodalidad

La CLAR pondrá la mira sobre tres prioridades vitales: sinodalidad, ética del cuidado y ecología integral para “escuchar a Jesús en esta hora, y con Él y como Él, caminar hacia un nuevo modo de ser Iglesia que se deja transformar para servir como discípula, profeta y misionera”.

El Congreso está estructurado del siguiente modo: en las mañana se presentarán las ponencias centrales a cargo de especialistas internacionales, mientras que el bloque de la tarde se desarrollarán talleres con intervenciones, conversatorios y dinámicas.

De igual manera, sus organizadores han señalado en una nota del Celam, que “la Vida Religiosa del Continente, se da cita en torno a un gran Congreso virtual, en el que resuena la vida, las urgencias de la realidad y las grandes temáticas en las que Dios nos invita a repensar los cauces de nuestro compromiso”.

Consideran también que el “momento histórico, requiere que fortalezcamos algunos rasgos de nuestra identidad, en sus dimensiones intercongregacional, intercultural e itinerante y que asumamos el espíritu sinodal como nuestra manera de situarnos ante la construcción del tejido eclesial”