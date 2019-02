Medalla conmemorativa del Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza



El conocido y prestigiado artista seguntino Mariano Canfrán Lucea, cincelador, ha diseñado una medalla conmemorativa del Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza, en su 850 aniversario. La medalla, ya realizada, se vende, previo encargo al precio de 20 euros. Es de plata de ley.

En su anverso, Canfrán ha cincelado una de las cruces de la consagración de la catedral y en su reverso, la leyenda alusiva al Año Jubilar. Ha sido iniciativa suya, que él pone, gratuitamente, al servicio de la catedral ya que de la elaboración y venta de la medalla ya no se encarga él, sino otro cincelador.

Se puede ampliar información y reservar la medalla o medallas en los teléfonos 949 390655 y 669 805744 (Angelines Asenjo).

