«¿Me prestas un poco?», la campaña de la Fundación PROCLADE contra el coronavirus en un vecindario global

La Fundación PROCLADE, de los claretianos, ha puesto en marcha la campaña «¿Me prestas un poco?», para afrontar el coronavirus desde una perspectiva global. Las medidas de confinamiento de muchos países, y el miedo generalizado, han hecho que aquellos que viven de lo que ganan diariamente, no puedan trabajar y, por tanto, no consigan lo necesario para comprar alimentos con los que dar de comer a sus familias, algo que se agrava por el recelo a arriesgar sus vidas, o las de sus seres queridos, al salir a la calle, y también por la insalubridad de sus viviendas, en las que, en muchos casos, no cuentan con agua o luz. Todo esto, sumado a la pobreza ya existente, está provocando situaciones de extrema emergencia y vulnerabilidad.

En palabras de su director, Francisco Carril: «Hablamos de prestar, porque creemos que prestar hoy ayuda es el principio de una relación de solidaridad que podríamos denominar «vecinal». ¿A quién no se le ha acabado la sal, el azúcar, el jabón… y a raíz de pedirle a su vecino o vecina si le puede prestar un poco, esto ha dado lugar a una bonita relación de apoyo mutuo?… Estamos convencidos ello y de ahí nace esta campaña. Queremos recrear un barrio global, de ayuda y apoyo, un tejido de solidaridad global que nos ayudará a salir adelante ante esta terrible pandemia».

Desde que la pandemia de coronavirus (COVID-19) comenzó a extenderse globalmente, Fundación PROCLADE sintió la necesidad de no quedarse parada y actuar, porque sabía que esta emergencia sanitaria afectaría, y mucho, a los más vulnerables, y que sus secuelas serían devastadoras.Hasta el momento, ha enviado recursos a 18 países: España, Perú, Venezuela, Camerún, Nigeria, Burkina Faso, Chad, Colombia, India, Filipinas, Haití, R.D. Congo, R. Dominicana, Costa de Marfil, Guatemala, Honduras, Kenia y Tanzania. En estos lugares ha hecho entrega de kits de emergencia, que incluyen productos de higiene y salubridad básicos (jabón, lejía, cloro, alcohol, gel, mascarillas…), así como alimentos de primera necesidad (arroz, legumbres, leche…).

Por ello, la solidaridad y la llamada a la acción es vital, y Fundación PROCLADE ha actuado con esta premisa desde el primer momento. De esta realidad, nace la campaña «¿Me prestas un poco?», con la idea de hacernos sentir como un vecindario. Un vecindario global, en el que «se me ha acabado el jabón… ¿me prestas un poco?”»,se traduzca en una petición que cualquiera podríamos hacer a nuestros vecinos, esperando una respuesta cargada de ayuda.