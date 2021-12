Más de cien conventos mandan dulces a los hogares españoles en Navidad

La Fundación Contemplare empieza la cuenta atrás para la Navidad con más de 100.000 cajas viajando por toda España. Más un centenar de 120 conventos de clausura y monasterios de España, se han puesto «manos a la obra».

Con esta iniciativa no se trata solo de difundir la riqueza de la vida contemplativa, «sino contribuir contribuir a su sostenimiento», explican desde la Fundación. por eso, la Navidad es el momento para enviar cestas de Navidad, regalos de empresa, dulces para las reuniones familiares o detalles de cariño. «Todo se elabora artesanalmente, en silencio y oración».

Para ello, además de la página web, la Fundación Contemplare ha abierto su primera cabaña de madera, donde la tienda se convierte en antesala del monasterio. La venta de estos productos personalizados «está a pleno rendimiento».

¿Ya has pasado este año por nuestro mercadillo navideño? Corre, corre, que solo queda una semana. pic.twitter.com/8xJSF1PaKx — Fundación Contemplare (@ContemplareOrg) December 10, 2021

«Tres veces más fácil»

«Este año, lo hemos puesto »tres veces más fácil», explican desde la Fundación. «Hemos mejorado la página web para que puedas elegir rápidamente qué te llevas. Hemos estrenado una cabaña de madera, inspirada en el nuevo concepto brick and click, donde combinamos la venta directa y el encuentro personal. Y, además, este mes vuelve el tradicional mercadillo al ABC de Serrano para nuestros miles de clientes madrileños».

Mazapanes, polvorones, turrón, mieles y mermeladas, licores y cervezas, queso o leche. No hay un solo producto elaborado en el silencio de la vida monástica que no encuentre su sitio en la web de Contemplare. Incluso las formas para consagrar. El lugar físico de la Fundación Contemplare no es una tienda al uso. Es la antesala de un monasterio, donde se puede empezar a degustar la paz y el silencio que existe al otro lado del muro, y recrea las celdas de madera de las nuevas órdenes religiosas.

No obstante, del 3 al 17 de diciembre volvemos a instalar el tradicional mercadillo navideño en el Centro Comercial ABC Serrano (c/Serrano 61, Madrid, nivel Castellana), con todos los dulces artesanales de la web y de la tienda física reunidos en un solo local. El horario es de 10h a 21h y estará abierto todos los festivos.