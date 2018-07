Más de 2.000 personas se reunirán en Rute para coronar a su patrona Carmelita (Córdoba)

Más de dos mil personas se darán cita en Rute el próximo sábado, 28 de julio, para acudir a la Santa Misa de Coronación Canónica Pontificia de Nuestra Señora del Carmen, Patrona de Rute.

Esta gran manifestación de fe para toda la provincia cordobesa, que dará comienzo a las 21:00 horas, estará presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba, al que acompañarán en torno a treinta sacerdotes, entre ellos, el M. I. Sr. D. Manuel María Hinojosa Petit, Delegado Episcopal de Coronación y Maestro de Ceremonias; el vicario episcopal de la Campiña, Ilmo. Sr. D. David Aguilera Malagón; el Arcipreste de Lucena-Cabra-Rute y consiliario de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen de Rute, Rvdo. Sr. D. Juan Carrasco Guijarro; y el Rvdo. Padre D. Juan Dobado Fernández, Prior del Convento Carmelita del Santo Ángel de Sevilla, entre otros. En cuanto a autoridades civiles y militares, está prevista la asistencia de Don Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento de Andalucía; Doña Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía; Doña Marina Alvarez, consejera de Salud de la Junta de Andalucía; Doña Esther Ruiz, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba; Don Antonio Ruiz, presidente de la Diputación Provincial de Córdoba y alcalde de Rute; Don Juan Pérez, presidente de la Mancomunidad de la Subbética y alcalde de Lucena; Don Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba; Don Esteban Rondón Mata, Magistrado y Juez Decano de Lucena; Don Diego Juan Chacón Morales, consejero del Consejo General de la Abogacía Española y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena; Don Emilio Muñoz Arcos, Comandante Jefe Interino Guardia Civil de Córdoba; Don Antonio Quijano Muñoz, Capitán Guardia Civil, Jefe Cia. de Priego; Don Francisco Javier Jiménez Campos, Teniente de la Guardia Civil (Miranda de Ebro); Don José Miguel Quijano Sánchez, Teniente de la Guardia Civil; Don Alejandro López Carrillo, Suboficial Mayor Guardia Civil (Córdoba); Don Nicolás Gámez Nieto, Sargento Cmte. Puesto Guardia Civil de Rute; Don Francisco Caballero Molina, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policia (Torremolinos); Don Antonio Miguel Fernández Molina, Subinspector del Cuerpo Nacional de Policia (Lucena); Don Antonio

Miguel Fernández Ramirez, Caballero Alumno del Arma de Infanteria de la Academia de Suboficiales de Toledo; además de diversos alcaldes de los municipios de la Subbética cordobesa y representantes de la Universidad de Córdoba. En rueda de prensa celebrada esta tarde en la Oficina de la Comisión de Coronación de Rute, el presidente de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, Don Leopoldo José Jiménez Roldán, ha mostrado su agradecimiento “a todas las personas que han trabajado durante estos casi cinco años para hacer posible esta inminente Coronación” y ha detallado que “esperamos en torno a 2.000 personas”, recalcando que “podrá acceder a la Santa Misa todo el ciudadano que lo desee hasta completar el aforo y sin ningún tipo de coste”. En total, se ha cursado invitación a más de ochenta cofradías ruteñas y foráneas, además de a todos los hermanos de la Archicofradía, a las cortes de Reinas y Dama de Honor desde el año 1972, a los pregoneros y hermanos mayores de años anteriores. Por su parte, el Arcipreste de Lucena-Cabra-Rute y consiliario de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen de Rute, el Rvdo. Sr. D. Juan Carrasco Guijarro, ha señalado que “hay muchas gente que, de manera silenciosa y callada, ha trabajado para hacer posible este día que será un beso de amor a María”. También ha intervenido el secretario de la Comisión de Coronación, formada por una quincena de miembros, Don Jesús Manuel Redondo Alba, quien ha mostrado “la gran emoción porque este camino tan intenso, en el que todos hemos realizado un gran sacrificio personal, y que nos deja la tranquilidad de que el próximo sábado se materializará la felicidad de un trabajo de evangelización mariano que hemos realizado durante todo este tiempo”.

Cabe destacar la asistencia a la Santa Misa de Coronación Canónica Pontificia de los hermanos de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli de Lucena, Madrina de la Coronación, y de Anselmo Córdoba Aguilera, Teresa Córdoba Prieto, Francisco Javier Córdoba Aguilera y Rosario Aguilera Rabasco, que actuarán como Padrinos de la Coronación. Igualmente, acudirá el pregonero de Coronación, Don Pedro Santiago Álvarez Porras, párroco de la iglesia de San Ricardo de Madrid, que desglosó su sentir carmelitano el pasado 14 de julio.

De otro lado, con motivo de tal gran acto devocional, la Patrona ruteña ha recibido durante los últimos meses más de cuarenta presentes entre los que destacan la campana que lucirá el Trono donde procesionará la Santísima Virgen; varios broches y rosarios regalados por diversos particulares y hermandades ruteñas y foráneas; una media luna de plata; y una Guía de Coronación, entre otros. Asimismo, Nuestra Señora del Carmen ha recibido cuatro fantásticas composiciones musicales: la marcha ‘Coronación del Carmen’, compuesta por D. Daniel Albarrá; la marcha ‘Stella Maris’, obra del compositor D. José Antonio Sánchez; el Himno a la Coronación de nuestra Patrona, con música de D. Miguel Herrero y letra de Dª. Ana Burguillos; y el Himno de Coronación del Carmen de Rute, con música y letra de D. Antonio González Écija, estas dos últimas serán interpretadas durante la Santa Misa.

En otro orden de cosas, señalar también que Nuestra Señora del Carmen lucirá una nueva saya regalada y confeccionada por el artista sevillano Don Ignacio Escobar Guisado. Igualmente, se coronará con una corona, obra de Díaz Roncero, y restaurada por Don Alberto Quirós y en la que se han sustituido las 24 estrellas de la corona original y se han incluido nuevos rayos, una nueva cruz, tres medallones pequeños y un centro para el canasto con escudo carmelita como motivo central, esmaltado y pedrería alrededor del mismo.

También el techo de palio que lucirá el trono será de nueva creación, regalo del Grupo Joven de la Archicofradía Juventus Carmeli y de numerosos fieles y devotos de Nuestra Señora del Carmen. El diseño y bordado es obra del artista malagueño Samuel de Cervantes e incluye una pintura de floria alegórica a la Patrona, obra del pintor don Francisco Javier Conde Leo. El mismo será portado por 54 costaleros bajo las órdenes de los capataces Juan González Romero y José Manuel Reina López.

Desde las 18:00 horas del próximo 28 de julio, las puertas de la Parroquia Mayor de Santa Catalina Mártir de Alejandría de Rute, templo en el que se encuentra Nuestra Señora del Carmen desde el pasado 1 de julio, se abrirán para la recepción de las cofradías y hermandades ruteñas y foráneas, previamente durante la mañana podrán acceder todos los ciudadanos para visitar a la Santísima Virgen ya ataviada para la tarde. Posteriormente, a las 19:30 horas, se iniciará la procesión de la Patrona de Rute hasta el Parque de Nuestra Señora del Carmen acompañada de su Archicofradía y de la Comisión de Coronación, así como de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli y los Hermanos de la Aurora.

Será a las 20:00 horas, aproximadamente, cuando se ubique en el Altar de la Santa Misa Nuestra Señora del Carmen para esperar al Cortejo Eclesiástico, presidido por el Señor Obispo, que accederá al Parque en torno a las 20:55 horas, para dar comienzo a las Santa Misa a las 21:00 horas. La misma se podrá seguir a través de cuatro pantallas ubicadas en el Parque para todos los asistentes así como a través de una señal realizada en streaming y a través de las redes sociales de la Archicofradía. La Santa Misa estará acompañada musicalmente por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego, la Coral Cantoría de Jaén, la Coral Bel Canto de Rute y los solistas Verónica Molina Ruiz, soprano; Miguel Arjona Varo, tenor; Alicia Naranjo Molina, Mezzosoprano; y Javier Márquez Arroyo, barítono, todos ellos bajo la dirección de Francisco José Serrano Luque. La Santa Misa culminará con un espectáculo de fuegos artificiales coordinado por la firma Pirotecnia Zaragozana.

Desde que en el año 2014 la Archicofradía de María Santísima del Carmen iniciase el proyecto que culminara el próximo sábado, muchas han sido las horas de trabajo dedicadas por parte de la Comisión de Coronación a este proyecto que pone de manifiesto la devoción carmelita que existe en este municipio cordobés y que se extiende fuera de sus fronteras. Fue el pasado 13 de septiembre de 2017 cuando la Archicofradía recibió el Decreto de Coronación Pontificia de Nuestra Señora del Carmen, firmado por parte del Obispo de la Diócesis. En la actualidad, conforman la Hermandad más de 900 hermanos.

