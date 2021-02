Más de 14.000 personas correrán junto a Entreculturas por el derecho a la educación

Mañana arranca la carrera solidaria «Corre por una Causa» de Entreculturas. Ya son 14.000 las personas inscritas que este 20y 21 de febrero darán zancadas por la educación.

La modalidad virtual ha permitido la internacionalización de la carrera, que cuenta con personas inscritas de 30 países del mundo. La convocatoria para participar está abierta durante todo el fin de semana para todas las personas que quieran disfrutar de un sábado o domingo solidario. Las personas participantes tienen la posibilidad de inscribirse con un «dorsal solidario» pueden correr 10km o 5km, andar 3km o montar en bici 20km, y, para los niños y niñas, existen las modalidades de 1km, 500m, 300m y 100m.

Tras completar la inscripción todas las personas recibirán en su email un dorsal que podrán descargar e imprimir para utilizar el día del evento. Además, Entreculturas pide que ese día te hagas una foto y la cuelgues en tus redes sociales utilizando este hashtag: #10porlaEducación.

Décimo aniversario

Este 2021 se celebra el X aniversario y se correrá de forma virtual durante los días 20 y 21 de febrero. Más de 10 años corriendo por el derecho a la educación, especialmente, por la educación de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables. Y, coincidiendo con los 10 años, Entreculturas ha contado con la participación de 10 embajadores y embajadoras que han sumado su apoyo a esta carrera. La cantante y activista Rozalén y su intérprete de signos, Beatriz Romero, la nadadora Gemma Mengual, el periodista Juan Luis Cano, el guionista y director de cine Javier Fesser, el ciclista Perico Delgado, el periodista Nicolás Castellano, la atleta Ruth Beitia, la tenista Carla Suárez, Una periodista en zapatillas Samanta Chocrón y el deportista paraolímpico Chano Rodriguez son algunas de las personalidades que este año han cedido su imagen para apoyar la carrera solidaria de Entreculturas. A todos ellos les une una misma meta: recuperar el derecho a la educación de niños y niñas a quienes la pandemia se lo ha arrebatado.

Este año tan especial, en el que nuestra carrera tendrá que ser virtual, nuestros embajadores/as vuelven a sumar su apoyo firmando y cediendo su camiseta oficial #10porlaEducación. Participa en el sorteo solidario y consigue tu camiseta firmada 🙂👇https://t.co/u5bdY47MBn — Entreculturas (@Entreculturas) February 16, 2021

Zancadas solidarias

Los fondos recaudados a través de la inscripción, que tiene un coste de 6 euros, irán destinados a proyectos de emergencia educativa causada por la covid en los más de 38 países y 192 proyectos de cooperación en los que Entreculturas está presente acompañando a más de 230.087 personas.

En el momento más álgido de la pandemia, 1.600 millones de alumnos de más de 190 países se vieron afectados por el cierre de las instituciones educativas. A día de hoy, se estima que alrededor de 24 millones de estudiantes (desde la educación preprimaria hasta la terciaria) no habrían regresado a las instituciones educativas en 2020, incluidas escuelas, universidades u otras instituciones de formación, de los cuales 10,9 millones se encuentran en los niveles primario y secundario. Los 10,9 millones de los niveles primario y secundario se suman a los 258 millones de niñas, niños y jóvenes de esta edad que ya estaban fuera de la escuela antes de la crisis.

La crisis educativa causada por la COVID-19 puede significar un retroceso de 30 años en los avances educativos logrados a nivel mundial. Entreculturas tiene claro que no se puede dejar a nadie atrás. Sin posibilidad de volver a la escuela, muchos menores han perdido su lugar seguro, la escuela, y sin educación la vida se hace insostenible. En la mayoría de países de América Latina o de África los colegios aún no han reabierto sus puertas, lo que supone más de medio año sin asistir a la escuela. Muchos niños, niñas y jóvenes no cuentan con un ordenador o, ni siquiera, con conexión a Internet en sus casas. Para otros, además, el almuerzo del centro educativo era su principal comida diaria. Quedarse en casa también significa, desgraciadamente, que aumenten las probabilidades de sufrir maltrato intrafamiliar e, incluso -sobre todo en el caso de las chicas-, violencia y/o abusos sexuales.

Entreculturas tiene claro que, si no actúan ahora, la emergencia sanitaria también derivará en una grave emergencia educativa y no se puede permitir que el derecho a la educación retroceda ahora que tanto se había avanzado en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Miles de niños y niñas necesitan una alternativa a este frenazo que la pandemia ha supuesto en sus vidas y que, para muchos y muchas, podría suponer el fin de su oportunidad de aprender y aspirar a un futuro digno. En Entreculturas están trabajando en las siguientes líneas de acción para contribuir a hacer frente a esta realidad:

La carrera cuenta con el patrocinio de Liferay, Caixa Bank, Fundación Mapfre y Deloitte.