Más de 10 mil fieles rezaron en Los Ángeles por víctimas de atentados en Sri Lanka

Redacción ACI Prensa, 22 de abril de 2019

Vigilia Pascual en la Catedral de Los Ángeles. Foto: Arquidiócesis de Los Ángeles

Liderados por el Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos), Mons. José Gomez, más de 10 mil fieles que asistieron a las Misas de Pascua en la Catedral local rezaron por las víctimas de los atentados en Sri Lanka que el 21 de abril dejaron al menos 290 muertos en dos iglesias católica, un templo protestante y cuatro hoteles.

“Estamos rezando por nuestros hermanos y hermanas que fueron asesinados en la mañana de Pascua en Sri Lanka. Que alcancen la promesa de la Resurrección y que Dios les dé consuelo a sus familiares y seres queridos”, escribió Mons. Gomez en una declaración publicada por la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

“Solo el amor puede derrotar al mal y la violencia. Entonces le pedimos a Jesús coraje y amor, y le pedimos a Jesús por la conversión de todo corazón que está lleno de odio”, agregó el Prelado.

“Que la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre y la madre de misericordia, consuele a quienes están sufriendo y nos cuide a todos nosotros. Que el Señor nos dé la paz”, concluyó.

Este 21 de abril entre las 8:45 y las 9:00 a.m. ocurrieron los atentados en las iglesias San Sebastián en Negombo y San Antonio en Colombo. Este último es el santuario más concurrido en el país asiático. Además fue atacado un templo evangélico en Batticaloa.

También fueron atacados cuatro hoteles y un suburbio al norte de la capital Colombo.

Los atentados, ocurridos en Domingo de Resurrección, han dejado hasta el momento 290 muertos y más de 450 heridos.

El Papa Francisco manifestó su tristeza por este ataque, uno de los más mortíferos de los últimos años contra los fieles cristianos.

“He tomado con tristeza la noticia de los graves atentados que, precisamente hoy, día de Pascua, han llevado luto y dolor a algunas iglesias y otros lugares de reunión en Sri Lanka”, dijo el Papa al finalizar la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Sri Lanka tiene cerca de 22 millones de habitantes. Los cristianos representan el 7% de la población, mientras que los budistas son el 70%, los hinduistas el 15% y los musulmanes el 11%.

En la homilía de la Misa que presidió Mons. Gomez en la Catedral de Los Ángeles, el Prelado alentó a seguir “nuestro caminar con confianza, con esperanza y con amor. ¡No hay nada que Dios no pueda hacer por nosotros! No hay pecado que él no perdone, no hay debilidad que él no nos ayude a vencer, no hay situación en nuestra vida en la que él no nos pueda ayudar”.

“La vida con Jesús es una hermosa aventura de amor. No hay nada más hermoso, nada que nos pueda traer una mayor felicidad, que caminar con Jesús todos los días, que compartir su amor y hablarles a los demás sobre él”.

Ahora, resaltó el Arzobispo, “avanzamos por este mundo como personas que saben que Dios está vivo. Caminamos en este mundo como personas que saben que Jesús nos ama y que ha entregado su vida por nosotros. Y que Jesús vive a nuestro lado y camina con nosotros siempre y en todo lo que hacemos”.

“Pidámosle a la Santísima Virgen María que Ella también nos acompañe en el camino al cielo, como siempre acompañó a su Hijo, Jesús”, concluyó.

En la Vigilia Pascual que se celebró el Sábado Santo, la Arquidiócesis de Los Ángeles recibió a 1560 nuevos fieles católicos.

