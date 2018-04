María Vallejo-Nágera presenta su libro Mujeres de Luz

El próximo lunes, 7 de mayo, a las 10.30 horas, en la Fundación Rafael del Pino

MARÍA VALLEJO-NÁGERA OFRECE UNA CLASE MAGISTRAL SOBRE LA REINA DE SABA, UNA DE LAS MUJERES DE LUZ PROTAGONISTAS DE SU ÚLTIMO LIBRO

, profesora de Estudios Bíblicos en El Museo de El Prado de Madrid, ofrecerá la clase magistral «El enamoramiento del Rey de Salomón y la Reina de Saba, y el destino del arca de la Alianza» el próximo lunes, 7 de mayo, a las 11.00 horas, en la Fundación Rafael del Pino (Rafael Calvo, 39). Precisamente, la famosa reina de Etiopía es una de las protagonistas de su nuevo libro Mujeres de Luz, que acaba de publicar La Esfera. La autora mantendrá un encuentro previo con los medios de comunicación a las 10.30 horas en la sede de la fundación para hablar de su libro. La escritora María Vallejo-Nágera , profesora deofrecerá la clase magistralel próximo(Rafael Calvo, 39). Precisamente, la famosa reina de Etiopía es una de las protagonistas desu nuevo libroque acaba de publicar. La autora mantendrá unen la sede de la fundación para hablar de su libro.

«Siempre he sido curiosa, en especial si de lo que se trata es de hablar de personajes de interés público. Y me fijo hasta en sus más ocultos secretos, en sus avatares y contiendas, penetrando en sus mundos –tan ajenos al mío–, con ojos absolutamente asombrados. Y entre todo tipo de personajes son las mujeres de cuyos corazones brotan espectros de luz las que más me interesan. La curiosidad que siento por sus vidas –fechorías incluidas– me embriaga hasta el punto de querer hurgar incluso en el baúl más recóndito de sus desvanes, ahí en donde guardan las enaguas. A veces las vidas de estas mujeres de luz transcurrieron en siglos muy lejanos; otras, me son cercanas en el tiempo… Pero todas me interesan», confiesa Vallejo-Nágera.

La autora descubre a través de sus curiosos ojos los desiertos en los que habitó la enamorada de Salomón, los palacios ancestrales de Cleopatra, la Galilea de María de Magdala, la verdad de Lucrecia Borgia, los exóticos bailes de Mata Hari, las creaciones de Coco Chanel, el gran talento de Peggy Guggenheim o la trágica existencia de María Callas. Ocho «mujeres de luz» que han fascinado a muchas generaciones de historiadores, biógrafos, políticos…

María Vallejo-Nágera tiene un máster en Liderazgo Avanzado por la Universidad de Harvard donde también cursó diversos programas de Teología y Cristianismo Primitivo. Ha escrito novelas de inmenso éxito como Un mensajero en la noche (reeditada hasta treinta veces), Luna negra, El patio de los silencios, Mala tierra, El castigo de los ángeles, La nodriza, la colección de infantil Lola Torbellino y De María a María. Investigadora incansable sobre los misterios de la espiritualidad, ganó mucha popularidad con sus dos ensayos teológico-escatológicos: Entre el cielo y la tierra. Historias curiosas sobre el Purgatorio y Cielo e Infierno: verdades de Dios. En La Esfera ha publicadoNiña Juana, la fascinante historia sucedida a una extraña religiosa de inmensa fama del siglo XV español: la Santa Juana de Cubas de la Sagra.

