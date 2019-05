Marco Frisina dirige en concierto a los ‘Pueri Cantores Málaga’ de Fundación Victoria en Marbella

Más de un centenar de alumnos del movimiento coral infantil y juvenil ‘Pueri Cantores Málaga’ de Fundación Victoria actuarán bajo la dirección del director del coro de la Diócesis de Roma y reconocido compositor italiano de bandas sonoras de cine y música religiosa, Marco Frisina. Esta agrupación vocal estará acompañada por un conjunto orquestal formado por docentes y estudiantes de diferentes conservatorios de Málaga, además de solistas y coros de las catedrales de Málaga y Huelva.

La cita musical tendrá lugar el sábado 18 de mayo en la iglesia de la Encarnación de la localidad malagueña de Marbella, a partir de las 17:30 horas. La orquesta interpretará un variado repertorio que se desarrollará en dos partes con diferentes temáticas: las primeras canciones estarán dedicadas a la Virgen María en el mes de mayo y durante la segunda parte del concierto se realizará un breve pero intenso recorrido por grandes éxitos de Frisina, como Pacem in Terris, Paradiso o Jesus Christ, you are my life.

Para el concierto de mayo, ‘Pueri Cantores Málaga’ contará con las voces blancas de los colegios diocesanos Cardenal Herrera Oria, Santa Rosa de Lima y La Presentación, de Málaga; Monseñor Rodrigo Bocanegra y Francisco Echamendi, de Marbella; y Juan XXIII de Estepona, así como los alumnos de los ‘Pueri Cantores” de la parroquia Corpus Christi de la capital malagueña. Durante las semanas previas al concierto, los escolares trabajan con el coordinador del coro y organista segundo de la Catedral de Málaga, Antonio del Pino.

Para la provincia de Málaga, la presencia de Marco Frisina supone siempre un destacado acontecimiento a nivel cultural por ser la obra de este compositor mundialmente conocida y su producción española especialmente seguida en todo el país.

El concierto cuenta con el patrocinio de la Fundación Fuerte Hoteles en el marco del décimo aniversario de colaboración con Fundación Victoria para proyectos musicales.

