Marco Frisina, director honorario del movimiento coral ‘Pueri Cantores Málaga’ de Fundación Victoria

Marco Frisina, director del coro de la Diócesis de Roma y reconocido autor de bandas sonoras de cine y música religiosa, ha sido nombrado director honorario del movimiento coral infantil y juvenil ‘Pueri Cantores Málaga’ de Fundación Victoria. Esta distinción se ha hecho pública durante el concierto celebrado el pasado sábado 18 de mayo en la iglesia de la Encarnación de la localidad malagueña de Marbella dirigido por el referido compositor italiano y patrocinado por la Fundación Fuerte Hoteles.

El nombramiento, anunciado por el presidente de Fundación Victoria, José Sánchez Herrera, es fruto de la estrecha relación entre Frisina y los colegios diocesanos de la provincia de Málaga.

La producción española del compositor, especialmente seguida en todo el país, se ampliará con el lanzamiento de un nuevo disco. En el mismo se incluirán los más famosos e interpretados cantos litúrgicos traducidos al habla hispana por Antonio del Pino, coordinador de los Pueri Cantores, organista segundo y director del coro de la catedral de Málaga.

CONVENIO FUNDACIÓN VICTORIA – FUNDACIÓN FUERTE HOTELES

La cita musical ha tenido lugar con motivo del décimo aniversario del convenio de colaboración entre Fundación Victoria y Fundación Fuerte Hoteles para proyectos musicales. Fuerte Hoteles es sponsor de los colegios diocesanos para promover la calidad y cantidad de eventos musicales que cada día cobran más prestigio en el ámbito de la cultura y las bellas artes.

En el concierto, ante la presencia de cientos de personas que han acudido al templo marbellí, más de un centenar de los ‘Pueri Cantores Málaga’ de Fundación Victoria han actuado junto a un conjunto orquestal formado por docentes y estudiantes de diferentes conservatorios de Málaga, además de solistas y coros de las catedrales de Málaga y Huelva. El conjunto de voces blancas ha estado compuesto por estudiantes de los colegios diocesanos Cardenal Herrera Oria, Santa Rosa de Lima y La Presentación, de Málaga; Monseñor Rodrigo Bocanegra y Francisco Echamendi, de Marbella; y Juan XXIII de Estepona; así como los alumnos de los ‘Pueri Cantores’ de la parroquia Corpus Christi de la capital malagueña.

La orquesta ha interpretado un variado repertorio en el que han destacado las canciones dedicadas a la Virgen María y un intenso recorrido por éxitos de Frisina, como Pacem in Terris, Paradiso o Jesus Christ, you are my life.

