Marcelino Cabrera: «Ser nativos digitales no significa tener competencias digitales»

El investigador senior de la Unidad Capital Humano y Empleo del Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea (Sevilla), Marcelino Cabrera, ha expuesto en el Foro sobre el currículo de Religión Católica, los desafíos de la digitalización y el capital humano. «Ser nativos digitales no significa tener competencias digitales», ha explicado, recordando que la competencia digital es una de las ocho competencias claves que enuncia la recomendación del Consejo. «Se ha vuelto algo de extraordinaria relevancia en la educación y en la ciudadanía. Llevamos años trabajando en ella pero en el contexto de la pandemia la digitalización es una tarea esencial hoy en día».

Contexto europeo en material de competencias

Entre los datos que ha aportado, Marcelino Cabrera ha explicado que 70 millones de europeos no tienen suficientes habilidades de lectura, escritura y aritmética, que el 2% de la población de la UE no tiene un diploma de Educación Secundaria Superior, que el 13% de los europeos nunca ha usado Internet y que el 43% de la población de la UE y el 35% de la población dispone de competencias digitales insuficientes (en España, 45% y 34% respectivamente, en 2018). Además, ha indicado que el 42% de las personas sin competencias digitales están desempleadas y que ser nativos digitales no significa tener competencias digitales

Retos

Entre los retos se encuentra: el Plan de acción de educación digital (2020), una agenda de capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia (2020), la recomendación del Consejo Europeo relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (2018), las conclusiones del Consejo sobre desarrollo escolar y una enseñanza de excelencia (2018) y la agenda renovada de la UE para la educación superior (2017).

Los marcos

Las áreas de la competencia en sí son: Información y alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución de problemas. A su vez está dividido en competencias.

Marcelino Cabrera expuso el estudio SELFIE, un apoyo a la capacidad digital de las escuelas. «Es un informe, lanzado en el 2018, que muestra el momento en que está una escuela con respecto al nivel de digitalización. No es una encuesta, es una herramienta para las escuelas que deben hacer directivos, profesores y estudiantes; genera un informe para la reflexión y ha tenido un impacto extraordinario».

Por otra parte, ha explicado el informe LifeComp que tiene por palabras claves la autorregulación , flexibilidad, bienestar, mentalidad de crecimiento, pensamiento crítico y gestión del aprendizaje.

