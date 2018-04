Mantener el corazón limpio…, por el Papa Francisco en twitter, martes 10 de abril de 2018, sobre la exhortación apostólica Gaudete et exsulatte

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, sembrar paz a nuestro alrededor, aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad. # SantosHoy

