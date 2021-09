Mañana sábado, ordenación sacerdotal en Guadix

El obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco, ordenará sacerdote mañana, a las 11.00 horas en la catedral accitana, al diácono Antonio David Pérez Medialdea. Según indica la delegación de Medios de Comunicación, este joven de 32 años se planteó la vocación sacerdotal a los 12 años cuando era monaguillo en su parroquia de Santa Ana: «Quería ser como su párroco, Francisco Grande, y eso le llevó a plantearse su vocación. Pero a don Francisco lo trasladaron y aquella inquietud se difuminó».

Por segunda vez a los 18 años volvió a planteárselo y no fue hasta los 21, tras asistir a unos Cursillos de Cristiandad, que vio clara su vocación y comenzó un discernimiento sobre su vida. «El Señor siempre me ha bendecido y me ha ido guiando», asegura.

Primero probó con unos frailes, pero finalmente se decidió por el seminario, y se fue al de la archidiócesis de Toledo. Allí estuvo tres años y volvió al seminario de Guadix, donde ha completado su formación durante otros cuatro años más. Hasta que se ordenó de diácono y fue enviado a la parroquia de Cúllar. Ahora, por fin, completa el camino que inició hace muchos años, después de tres intentos. Como comenta Antonio David, en ese itinerario vocacional, “el Señor siempre me ha bendecido y me ha ido guiando”.

Antonio David Pérez tiene 32 años, es natural de la parroquia de Santa Ana de Guadix y fue ordenado diácono el 7 de diciembre de 2019.