Mañana empieza «La economía de Francisco»

Después de haber tenido que ser pospuesto a causa de la pandemia el encuentro «La economía de Francisco» comenzará mañana desde Asís a las 2 de la tarde, y durará hasta el 21 de noviembre. Se celebrará, al fin, este evento que pretende generar procesos para una economía más humana y centrada en la persona. Eso sí, aunque finalmente se pueda celebrar, será de manera online y no presencial como estaba previsto inicialmente.

El propio Papa Francisco participará virtualmente en el encuentro. Esto tendrá lugar el sábado 21 a las 16.30, desde la iglesia de san Damián. El comité organizador, según avanzó ya en septiembre, ha trabajado para que el desarrollo de «La economía de Francisco» sea «innovador, participativo y global», manteniendo talleres y conferencias. Además, se aprovechará para «enriquecer el evento con las oportunidades y lenguajes que ofrecen los medios digitales».

Un pacto para cambiar la economía

En este encuentro participarán ponentes como el premio Nobel de Economía, Muhammad Yunus, conocido por su iniciativa de microcréditos para el desarrollo. Teólogos, catedráticos de economía, empresarios, representantes de organismos de Naciones Unidas tomarán parte en el encuentro.También habrá momentos artísticos y talleres participativos, tal y como está anunciado en el programa.

El encuentro tiene la finalidad, como escribe el Papa en su carta para la ocasión, de «hacer un “pacto” para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana». En la misma carta, el Pontífice insta a los jóvenes economistas y empresarios del mundo, a «estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda» con el objetivo de poner en marcha «un nuevo modelo económico, fruto de una cultura de comunión, basado en la fraternidad y la equidad».