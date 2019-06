Málaga, sede de las XIX Jornadas de Teología Fundamental

Málaga acoge unas Jornadas de Teología Fundamental dirigidas a profesores de esta disciplina de España y Portugal

Las XIX Jornadas de Teología Fundamental están abiertas también a profesores y alumnos de la Diócesis de Málaga

Tienen lugar en la Casa Diocesana y en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, del 5 al 7 de junio

Nacidas en los años ochenta, estas jornadas se vienen celebrando bianualmente desde entonces. Así lo explica su coordinador en Málaga, el doctor en Teología Fundamental y profesor de los centros teológicos diocesanos Miguel Ángel Criado, «por aquellos años la Teología Fundamental, después de varias décadas de transición, entró en una nueva etapa marcada por la convergencia en la búsqueda de su identidad como disciplina teológica. Fue en ese contexto donde un grupo de profesores de Teología Fundamental de España y de Portugal – movidos por un espíritu de colaboración y ayuda mutua – comenzaron a reunirse de forma periódica». Esas jornadas han continuado hasta la actualidad y la sede donde se celebran van variando entre ciudades de ambos países. Las últimas han sido Vigo (2017), Madrid (2015) y Murcia (2013) y, en ediciones anteriores, también se han celebrado en Valladolid, Pamplona, Lisboa, Alicante, Burgos y Barcelona, entre otras. La elección de Málaga responde, entre otras cuestiones, a la existencia del nuevo Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga, que imparte el bachillerato en Teología y la Licenciatura en Teología Fundamental desde este curso 2018-2019.

En esta ocasión 43 personas, 37 de ellos teólogos, participan en estas jornadas, que llevan por título “Desde el corazón del Evangelio: jerarquía de verdades, sensus fidelium y transformación misionera de la Iglesia”, y se articulan en torno a tres elementos: el estudio y reflexión teológica sobre un tema de actualidad, el compartir estudios personales y biografía actualizada sobre las cuestiones que aborde la Teología Fundamental y la parte de convivencia entre los participantes, que visitarán lugares destacados en la ciudad y tendrán celebraciones religiosas.

Tres son los elementos que articulan las Jornadas de trabajo: el estudio y la reflexión teológica sobre un tema de actualidad; ser un espacio para compartir estudios personales y bibliografía actualizada sobre las cuestiones que aborda la Teología Fundamental; y, finalmente, una visita cultural a los lugares de la ciudad donde se realiza, la participación en celebraciones religiosas y la convivencia entre los participantes.

Las ponencias correrán a cargo de tres especialistas: el Obispo de Menorca, D. Francisco Conesa, profesor durante años del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo de Alicante y de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra; el Prof. Dario Vitali, de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma; y el Prof. Francisco Castro Pérez, del Centro de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga. La conferencia del jueves día 6, a las 20.00 h, titulada: “Un gran río de alegría: el sensus fidelium y la Tradición viva de la Iglesia en la perspectiva de la transformación misionera de la Iglesia”, a cargo del Prof. Dario Vitali, está abierta a todos los que deseen asistir, dentro de lo que permita el aforo del Salón de actos del Centro de Estudios Teológicos San Pablo, situado en la calle Abadía de Santa Ana, 4.

