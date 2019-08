Málaga: nacen los Premios Gálvez Ginachero

Nacen los Premios Gálvez Ginachero

Doctor Gálvez Ginachero

El Colegio de Médicos y la Asociación Gálvez Ginachero han llegado a un acuerdo de colaboración por el que han creado los I Premios Gálvez Ginachero con los que, «se distinguirán y reconocerán públicamente la labor y el compromiso de profesionales y entidades que promuevan y defiendan los valores que inspiraron la vida del ginecólogo malagueño», afirman desde el Colegio de Médicos.

Estos Premios tendrán carácter honorifico y serán entregados con carácter anual en un acto que organizarán conjuntamente ambas entidades en una fecha próxima al 29 de septiembre, aniversario del nacimiento del Dr. Gálvez.

Según el acuerdo, habrá tres categorías en los galardones, relacionadas con las tres vertientes más significativas de la vida pública del Dr. Gálvez:

– Premio a un médico perteneciente al Colegio de Médicos de Málaga, con una dilatada trayectoria profesional, abnegada y entregada al servicio del colectivo malagueño.

– Premio a una institución o persona física que haya realizado en la provincia de Málaga un proyecto relevante de servicio público, relacionado con la promoción de valores humanos, actuaciones en defensa de los derechos de los colectivos más desfavorecidos, etc.

– Premio a una entidad o persona física que haya realizado un proyecto educativo-social destacado dentro del ámbito pedagógico de nuestra ciudad.

El fallo de los Premios lo realizará un jurado integrado por dos representantes de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y otros dos representantes de la Asociación Gálvez Ginachero.

A los premiados se les hará entregará de un busto del Dr. Gálvez Ginachero y un diploma acreditativo.

Con esta firma, «Colegio y Asociación tienen intención de colaborar y coordinar de forma conjunta en el desarrollo de actividades de carácter social y cultural que contribuyan al reconocimiento público de la figura del Doctor Gálvez Ginachero, como insigne medico malagueño», explicaron sus representantes.

Asociación Gálvez Ginachero

Los miembros de la Asociación Pro-Beatificación de D. José Gálvez Ginachero son hombres y mujeres que cooperan en la realización de los fines propios de la asociación, difundiendo por todos los medios posibles las virtudes heroicas y humanas de D. José Gálvez Ginachero para fomentar, entre los fieles cristianos en general y entre los asociados en particular, un mejor conocimiento de su vida, de su obra y una actitud de mayor compromiso cristiano entre sus asociados; y promoviendo y organizando la celebración de los actos culturales y religiosos que se estimen oportunos para realzar la figura y los valores evangélicos que testimonió D. José Gálvez Ginachero.

Encarni Llamas Fortes, diócesis de Málaga, 31-7-2019

