Madrid recuerda la JMJ de 2011 con el deseo de «seguir anunciando el Evangelio»

La parroquia de San Juan De la Cruz de Madrid acogió esta tarde el acto de conmemoración que la delegación de Pastoral de Juventud de Madrid ha organizado para celebrar los diez años de la JMJ celebrada en Madrid. En el año 2011 Madrid vivió un hito histórico con cuando un millón de jóvenes se encontró en la ciudad y con el Papa Benedicto XVI.

Entre los asistentes se encontraba el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro; el cardenal emérito de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela; el nuncio de Su Santidad, Bernardito Auza; la presidenta de la Asamblea de Madrid (representa a la presidenta de la Comunidad de Madrid), Eugenia Carballedo; el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y segundo teniente de alcalde (en representación del alcalde), Borja Fanjul Fernández Pita.

Madrid recuerda la JMJ 2011 con el deseo de «seguir anunciando el Evangelio» #10AñosJMJMadrid #SeguimosFirmesEnLaFe https://t.co/WXXHLXnrnA — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) June 23, 2021

Además, asistieron al acto: Luis Manuel Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida; y Fernando Giménez Barriocanal, hoy vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE y en el 2011 miembro del Comité organizador de la JMJ Madrid.

«Había que ganarse a los jóvenes»

El cardenal Rouco Varela recordó la historia de las JMJ desde Santiago hasta Madrid, resaltando la experiencia espiritual de los jóvenes y la vivencia social durante aquellos años: «Había que ganarse a la juventud, la que venía después de la posguerra, porque a lo mejor nuestros mayores no habían sabido transmitir la fe. Había que ganárselos. Fue un momento histórico clave». «A Santiago no se puede ir sin ánimo de querer convertirse y encontrarse con el Señor», ha indicado, recordando que en el 2011 toda la diócesis de Madrid se movilizó y se preparó catequética y espiritualmente.

En el acto, presentado por la directora de Contenidos de TRECE y directora de La Linterna de la Iglesia, de COPE, Irene Pozo, y el periodista de TRECE Álvaro de Juana, se hizo un recorrido por todos los himnos de las diferentes ediciones de la JMJ. El nuncio de Su Santidad, Bernardito Auza, ha recordado las palabras del Papa Francisco del por qué vivo para el para qué vivo y del para quién.

Además ha agradecido a «todos cuantos colaborasteis en el feliz evento», con la participación «alegre y entusiasta» de «dos millones de jóvenes», y ha animado a sumarse a la próxima JMJ Lisboa 2023. «La jornada es siempre ocasión de compartir la fe y suscitarla también. […] Los jóvenes se reconocen como hermanos en el misterio de la Iglesia universal de Cristo. […] Todos en el fondo con las mismas inquietudes, desafíos y retos. La gracia de Cristo derrumba los muros […] para hacer de todos los hombres una sola familia», ha aseverado.

Por su parte, el cardenal Osoro agradeció este recuerdo de la JMJ de Madrid y destacó que sin hacer memoria no hay seguridad para poder seguir caminando. «Es un acto de justicia, porque no nacemos así espontáneamente. Esas raíces están en nuestro corazón», ha indicado asegurando en el acto que «tenemos que salir y seguir anunciando el Evangelio de Nuestro Señor. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos habla de esa salida. Es una oportunidad más la que nos da Nuestro Señor». Además, ha señalado que como la JMJ se celebrará en el año 2023, todos los días 23 de cada mes tenemos que hacer alguna cosa por esta salida misionera, «se trata de buscar a quienes no están con nosotros». Por último, el cardenal Osoro, tras la memoria, ha invitado a acercarnos a los jóvenes de hoy que están en circunstancias muy diferentes: «Seguimos adelante abriéndonos a las situaciones reales que vive hoy la gente. No podemos vivir añorando porque las necesidades y las preguntas de hoy son otras», ha dicho.