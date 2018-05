Madrid: Encuentro Matrimonial celebra su 50 aniversario

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO

En 50 años aparecen y desaparecen muchas cosas. Pero las importantes, suelen mantenerse y perdurar en el tiempo.

Así está sucediendo con Encuentro Matrimonial. Pasan los años y su mensaje y aportación a la familia, a los matrimonios y a las relaciones estables, a sacerdotes y consagrad@s continua con una fuerte presencia. Aportando ese “plus” tan necesario para hacer de este mundo un mundo mejor y colaborar en dar vida a ese “Como yo os he amado” del Evangelio. En estos 50 años hemos conseguido estar presentes en más de 90 países de los cinco continentes y tenemos el reto de continuar creciendo.

En estos 50 años miles de matrimonios, parejas y consagrados de los cinco continentes, han vivido la experiencia del Fin de Semana y han tenido la oportunidad de revitalizar su relación y disfrutar más del amor que habita entre ellos. En 50 años hemos puesto nuestro granito de arena en hacer de este mundo un mundo mejor.

Todas esta razones y otras muchas, hace que estemos de enhorabuena al celebrar nuestros 50 años de vida como movimiento, siendo buena noticia para nuestra sociedad. Y orgullosos de que este gran proyecto tuviese sus orígenes en España, cuando en 1952 el padre Gabriel Calvo, comenzó junto a un matrimonio a trabajar la relación de los matrimonios a través del diálogo. Por todo esto, Encuentro Matrimonial, movimiento de la iglesia católica, celebra su Consejo Mundial por primera vez en nuestro país, en concreto en Madrid del 18 al 24 de mayo. Este Consejo está compuesto por el Equipo Coordinador Mundial y 6 Equipos Eclesiales, que corresponden a las 6 grandes regiones en las que está presente el movimiento: Norteamérica, Latinoamérica, Oceanía, África, Asia y Europa.

Cada año el evento tiene lugar en un continente/región diferente. Además, por primera vez, los Coordinadores Europeos son españoles, y forman el siguiente equipo eclesial: Josico Mata+Susana Pradera (matrimonio), con Andy Burns (sacerdote). Encuentro Matrimonial es un movimiento de la Iglesia, coordinado por matrimonios, con el acompañamiento de sacerdotes y consagrados.

Nuestra vocación es de servicio hacia los matrimonios y familias, así como para los sacerdotes y consagrados. Como momento central de todo el Encuentro, se celebrará, el 19 de mayo, a las 10 ́30 horas, una Eucaristía, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro, en la catedral de la Almudena, de Madrid. (Se adjunta invitación). Tenemos por delante un reto maravilloso, y queremos seguir siendo una buena noticia, para la Iglesia y para la sociedad, los próximos 50 años. Más información: www.encuentromatrimonial.com Contacto: José Manuel Castillo y Magdalena Pinto (info@encuentromatrimonial.com)

