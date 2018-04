Madrid acogerá la cruz de Lampedusa, hecha con trozos de barcos de migrantes naufragados El 8 de julio de 2013, el Papa Francisco hizo su primer viaje fuera de Roma a la isla italiana de Lampedusa. Días antes había naufragado un barco con refugiados de los que 349 murieron. Se calcula que en los últimos veinte años han muerto cerca de 20.000 personas entre Libia e Italia y otras muchas han perdido también la vida en otros lugares del mar Mediterráneo y en la Frontera Sur de España. El 9 de abril de 2014, la fundación italiana Casa dello Spirito e delle Arti presentó al Papa Francisco una cruz hecha con tablas de barcos naufragados frente a Lampedusa. El Papa la bendijo y les hizo un encargo: «Llevadla por todas partes». Desde entonces, esta cruz ha recorrido muchas diócesis de Italia y desde 2017 está siendo acogida por varias diócesis españolas. El próximo 29 de abril llegará a Madrid. Será recibida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, a las 17:00 horas en la catedral de Santa María la Real de la Almudena, donde presidirá la vigilia de jóvenes del primer viernes de mes y permanecerá expuesta hasta el 6 de mayo. Del 7 al 10 de mayo, la cruz se trasladará al Seminario Conciliar (c/San Buenaventura, 9), donde el martes 8, a las 21:00 horas, se celebrará una vigilia. Ya en junio, el día 16 a las 12:00 horas, presidirá una vigilia cerca del CIE (plaza de Aluche, salida Ada. de los Poblados), y al día siguiente, 17 de junio, visitará la cárcel de Soto del Real.

Cartel con el recorrido completo

