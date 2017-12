Madrid acogerá el encuentro de Navidad de los jóvenes de Taizé en 2018

Madrid acogerá el encuentro europeo de Navidad de los jóvenes de Taizé en 2018

Valencia y Barcelona fueron en años pasados otras ciudades españolas que acogieron la cita, que cuenta ya con 40 años de historia

El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ya lo había adelantado, aun pidiendo reserva, el pasado viernes. Ahora, ya es oficial: Madrid acogerá el próximo Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé,que tendrá lugar del 28 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019.

Así lo ha anunciado el prior de la comunidad ecuménico, el hermano Alois, desde Basilea, donde más de 20.000 jóvenes de todo el continente se reúnen en torno a la peregrinación de confianza fundada en plena II Guerra Mundial por el hermano Roger en el norte de Francia.

Cada año, la comunidad convoca a estos últimos en una ciudad europea para lo que llaman Peregrinación de la Confianza a través de la Tierra. Se trata de una sencilla propuesta para vivir unos días festivos pidiendo por la paz en Europa y dando testimonio de la alegría de la fe. Al mismo tiempo, se muestra la cultura y la solidaridad propia del lugar de acogida -Basilea, estos días-.

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha mostrado su «alegría» por la elección en un vídeo publicado en la cuenta de Twitter del Arzobispado y ha incidido en que Madrid «es lugar de encuentro, es lugar de comunión y es lugar de expansión de la fe a todos los lugares de la tierra».

En esta línea, desde la Delegación de Juventud de la diócesis confían en que «para nuestra ciudad será una nueva oportunidad de abrir las puertas y mostrar nuestra calurosa acogida y compartir la belleza de nuestro querido y viejo Madrid».

