La Iglesia reza por la Vocaciones y las Vocaciones Nativas: «En esta Jornada nos jugamos mucho»

Bajo el lema «¿Para quien soy yo?», esta mañana se han presentado en rueda de prensa online la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebrarán este domingo 25 de abril. Unas jornadas organizadas en España por la Conferencia Episcopal Española, CEE, la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, la Conferencia Española de Institutos Seculares, CEDIS, y Obras Misionales Pontificias, OMP. Según ha indicado en rueda de prensa Luis Manuel Suárez, CFM, responsable del área de pastoral juvenil vocacional de CONFER, y encargado de hacer la presentación, «en estas jornadas nos jugamos mucho».

Suárez ha explicado que «más allá de nuestras creencias, el hecho de que cada persona encuentre su lugar en la vida, es lo contrario de vivir sin rumbo, vivir sin sentido». Suárez ha explicado que los objetivos de estas jornadas son «suscitar en los jóvenes la pregunta por su vocación, invitar a toda la comunidad cristiana por un lado a orar y por otro a acompañar a los jóvenes en ese camino de búsqueda, y por último, sostener económicamente las vocaciones de especial consagración que surgen en iglesias jóvenes y en formación». Respecto a este último objetivo, Suárez ha indicado que en el último año, desde OMP se destinaron casi 1,5 millones de euros para ayudar a 52 seminarios de 19 países. Esta cifra se traduce en la ayuda a 3.535 seminaristas y 183 formadores y entorno a 500 novicios.

Testimonios

En la presentación han participado distintos miembros de las entidades organizadoras que han contado su testimonio de vida y vocación y que han tratado de responder a la pregunta del lema de la campaña.

El primero en dar testimonio ha sido Manuel Vázquez Alonso, seminarista de 5º curso en el Seminario de Toledo. Vázquez aseguró que tuvo clara su vocación desde muy pequeño, y que «hay que enfocar la vida hacia fuera: hacia Dios y hacia los demás». «Llegó un punto en el que ya no decía eso de “esto es lo que quiere Dios de mi” sino que decía “yo quiero ser sacerdote”», indicó.

Por parte de CONFER, Rocío Vázquez Odero, responsable de pastoral del equipo de titularidad de España, aseguró que «me apasionan los jóvenes porque yo también me sentí muy perdida. Es importante que los jóvenes que se sientan perdidos tengan un adulto que les pueda orientar y acompañar».

Lydia Herrero Casanova, del Instituto Secular Obreras de la Cruz aseguró que «lo de Dios se impone a persar de nosotros mismos». Lydia ingresó con 20 años en el instituto porque encontró en ellas «un grupo de mujeres que me fascinaba donde la diversidad, que tanto está de moda ahora, era la nota que las caracterizaba».

Por último, el acto ha contado con el testimonio Carlos Armando Ochoa, seminarista en la diócesis de Tarahumara, en México, única diócesis del país que recibe ayuda de OMP, y concretamente, de la Obra San Pedro Apóstol. Ochoa ha asegurado que «un hombre que siempre ora, no tiene miedo a la adversidad. Jesús me atrapó, me llamó, lo amo, y por ello quiero ser signo vivo entre cerros y barrancos, en medio de indígenas y mestizos».

Por otro lado, la organización de la Jornada ha creado la página web www.paraquiensoy.com donde se puede encontrar diversos materiales para la reflexión dirigidos adultos, jóvenes y niños, testimonios variados, así como el calendario de próximas actividades a realizar. Además, el grupo Hakuna Group Music, será el encargado de poner la banda sonora a esta jornada con su tema «¿Para quien soy yo?», cuyo videoclip ha sido presentado esta mañana en la rueda de prensa.

Para continuar con el desarrollo de esta jornada, está previsto que para el próximo sábado 24 tenga lugar una vigilia de oración online y el domingo 25, la misa de La2 de RTVE será retransmitida desde la madrileña parroquia Nuestra Señora de la Paz.