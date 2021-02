Luis Manuel Romero: «Juan del Río, un Pastor sabio»

La noticia del fallecimiento de monseñor Juan del Río de un modo tan rápido e inesperado me ha dejado sin palabras y con una gran tristeza en el corazón. Nos conocimos hace dos años y medio aproximadamente, cuando me llamó para pedirme que le corrigiera su libro Nuevos apuntes para la vida y desde entonces surgió entre ambos una gran amistad, porque don Juan del Río era una persona muy afable y cercana.

Nunca olvidaré el gesto que tuvo conmigo, cuando al finalizar esta obra, me dijo que, aunque había pensado ofrecerle el prólogo a algún cardenal, arzobispo, historiador o periodista, finalmente había decidido que la persona que se merecía escribir la presentación del libro era yo, por el esfuerzo realizado con las correcciones.

Don Juan del Río era un pastor sabio, con una cultura muy amplia sobre todos los temas de la vida cristiana, eclesial y social, siendo capaz de iluminarlos con la Palabra de Dios, la Tradición, el Magisterio de la Iglesia y el pensamiento de teólogos, filósofos e incluso pensadores no creyentes. Como andaluz no olvidará en su libro a la Virgen del Rocío y como arzobispo castrense escribirá algunas reflexiones ensalzando a los militares y animando a buscar siempre la paz.

El tono que predominaba en sus escritos, porque también era así como persona, era la alegría y la esperanza, al mismo tiempo que una profunda reflexión, que él denomina «descender a la bodega interior».

Gracias, don Juan, por tu cercanía, amistad y por la sabiduría que me has transmitido en este tiempo. Como el autor del libro bíblico del Eclesiastés, me has enseñado a vivir por fuera, sin olvidarme de vivir por dentro, desde Jesucristo resucitado.

Luis Manuel Romero Sánchez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida

ESPECIAL JUAN DEL RÍO