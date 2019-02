LUIS ARGÜELLO: “LA IGLESIA QUIERE MIRAR A LAS VÍCTIMAS A LOS OJOS, PEDIR PERDÓN Y TOMAR MEDIDAS”

“La carta del Ministerio de Justicia llegó tarde y mal dirigida.

“Si se cumple el ordenamiento jurídico la Iglesia no se opondrá a la exhumación de los restos de Franco”

El secretario general de la Conferencia Episcopal en España ha señalado en Herrera en COPE que la reunión que comienza hoy en Roma de responsables de las conferencias episcopales de todo el mundo para tratar sobre la protección de los menores en la Iglesia “servirá para recapitular y poner encima de la mesa todo lo vivido al respecto y decidir cómo actuar desde ahora. Hay cosas por las que hay mirar a muchas personas y pedir perdón”.

Monseñor Argüello reconoce que la gestión de estos problemas “no se ha hecho bien del todo, en parte por el clima interno que había para valorar determinados comportamientos” pero asegura que “se está haciendo un gran esfuerzo en formación y en tomar medidas preventivas, e insiste en que hay que tener colaboración con las autoridades civiles”.

El obispo auxiliar de Valladolid apunta que la Iglesia empezó a tomar conciencia de esta lacra a finales de los años 80, cuando salió a la luz los abusos sexuales que

habían sufrido jóvenes en Canadá. Señala que desde entonces y sobre todo desde el 2002 “es cuando la propia Santa Sede pide a cada una de las diócesis que consideren estos delitos como delitos graves con su respectiva sanción grave”.

Sobre el requerimiento que el Ministerio de Justicia realizó a la CEE a cuenta de los casos de abuso sexual, en España señala que “aunque la Conferencia Episcopal Española es un órgano de comunicación y servicio entre las diócesis, no tiene autoridad ni conocimiento para saber lo que pasa en cada una de ellas. Que el ministerio ponga el foco en la Iglesia sobre este tema desenfoca, porque el problema es global. La carta del ministerio llego tarde y no muy bien dirigida, lo que se nos pregunta habría que dirigirlo a cada diócesis”.

Luis Argüello resalta que “aunque a veces hayamos actuado tarde y no muy bien, estamos decididos a mejorar, sabiendo que este problema no solo afecta a la Iglesia y no se erradica del todo porque hay una parte patológica, quien piense lo contrario tiene un pensamiento totalitario”.

Apunta que a nivel legislativo “la prescripción es un buen invento para regenerar la memoria, pero hay determinados delitos en los que se tienen que poner todas las medidas para que no vuelva a suceder”.

El portavoz de la CEE ha insistido en que, aunque este tema es “un drama real, la mayoría de los sacerdotes tienen un comportamiento ejemplar. Hay que reconocer los hechos, pedir perdón y tomar medidas para abordar estas situaciones”.

Por último, sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, el obispo auxiliar de Valladolid aclara que “hay titulares que daban a entender que lo apoyábamos, lo que reiteramos es lo que dijimos en octubre, si se cumple el ordenamiento jurídico, la Iglesia no se opondrá a la exhumación”.

