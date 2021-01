Luis Argüello destaca la importancia de «respetar las reglas del juego» a nivel institucional y político

En un debate en profundidad y reflexión el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid expresó que «respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cobra mayor importancia que nunca respetar las reglas del juego, en el nivel institucional y político». Los principios de «libertad, igualdad y colaboración» deben marcar la pauta de todas las relaciones institucionales.

Una actualidad que marcó las líneas de este coloquio del portavoz con los obispos con el coordinador federal de la corriente Cristianos Socialistas, Cristóbal López, que ahondaron sobre las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno en nuestro país. El debate fue moderado por el redactor jefe de Religión Digital, medio que organizó este evento virtual, con el apoyo del Banco Sabadell y el soporte técnico de Católicos en Red.

Compromiso de colaboración

La vigencia de los Acuerdos Iglesia-Estado, de cuya firma se cumplieron esta semana 42 años coparon la primera parte del debate en el que Argüello expresó que se tratan de una cuestión «normal» que la Santa Sede tiene firmados con más de 200 países. La propia Unión Europea tiene firmado un acuerdo. «Para España estos acuerdos cambian la realidad confesional, y añaden determinados acuerdos que se estudian al mismo tiempo que se estudia y debate la Constitución, y fueron aprobados prácticamente por unanimidad. Si vigencia es evidente y además establecen un marco de permanente colaboración». En su turno de palabra, el socialista se unió a este «compromiso de colaboración» que la Iglesia forma a través de las diócesis y su presencia territorial en España, que según el secretario de la CEE «sin un marco no solo tendría dificultades organizativas, sino que le propio Estado a la hora de entenderse con la propia institución eclesial tendría sus complicaciones». No obstante, López reconoció «que estos acuerdos tienen sus deficiencias».

Un sistema educativo que necesita «humanismo»

Sobre el futuro de la clase de Religión o la concertada, el portavoz de los obispos expresó que el desafío educativo «tiene que ver con el humanismo y la importancia del cultivo de lo humano con unos criterios básicos compartidos». Por eso la educación religiosa en la escuela debe «integrar el cultivo de las propias bases de distintos planteamientos éticos y fomentar el diálogo entre ellos». De esta forma, el secretario insistió en que a los obispos «de la escuela le interesa no solo la asignatura de Religión, sino todo lo que tiene que ver con la enseñanza y régimen educativo así como todas las materias que ayudan a la formación integral de la persona». En la misma línea, López destacó la falta de dotación tecnológica y competencia digital y esa «brecha» que no debe hacer «hombres máquina». De hecho, aseguró que los socialistas habían propuesto «una asignatura de cultura religiosa que fuese computable y evaluable» pese a que en la nueva Ley aprobada el pasado 23 de diciembre no se contempla de esta forma.

El cuidado por los más vulnerables

Con respecto al papel de la Iglesia durante la pandemia del coronavirus, el coordinador federal de Cristianos Socialistas reconoció esa presencia en los servicios sociales, que además valoró muy positivamente. Pese a esto, el debate se centró en la eutanasia y la Ley de Dependencia así como «los recortes en sanidad» de otros gobiernos que denunció contundentemente López, a la vez que alabó el «cuidado hacia la persona que siempre ha demostrado el socialismo». A este argumento, el secretario contestó haciendo referencia a la importancia de ese cuidado ante el cual se debería priorizar otras leyes como la de los cuidados paliativos antes que la de la eutanasia «por lo que hubiera sido de esperar que se potenciara ese tipo de cuidados, la preocupación por las residencias, intensificar la Ley de dependencia…». Además, Argüello quiso destacar las acciones de las distintas Comisiones Episcopales que desde la CEE trabajan por la promoción de las personas es los diversos campos.