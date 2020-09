Luis Argüello, desde Roma: «Queremos expresar nuestra comunión al Papa»

Esta noche el secretario general de la CEE, Luis Argüello, ha asegurado que tanto él como el presidente y el vicepresidente «queremos expresar nuestra comunión al Papa Francisco, escuchar su aliento y su palabra». Mañana, a las 10.30 horas Francisco les recibirá en el primer encuentro tras las elecciones realizadas en la Conferencia Episcopal. Desde Roma, y ante los micrófonos de La Linterna de la Iglesia, de COPE, Luis Argüello ha asegurado que «es una oportunidad singular de poder estar muy cerca del Papa y poder escucharle. Junto a los dos cardenales deseamos que sea para nosotros, pero también para la Iglesia española y para los trabajos de la CEE, una ocasión de renovación, del deseo de ser fieles en la novedad del momento histórico que nos toca vivir».

«No parece lo más oportuna» esta propuesta legislativa sobre la eutanasia

Preguntado por la ley que regula la eutanasia que el gobierno acaba de tramitar, el obispo ha indicado que ya habían expresado al gobierno su deseo de impulsar el cuidado de la vida: «En estos momentos, con una realidad de muerte tan grande que afecta especialmente a personas mayores, pensamos que no parece lo más oportuno esta propuesta legislativa. La Iglesia apuesta por querer ser sembradores de esperanza para aquellos que viven estos momentos. Y cómo no acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida».

Compromiso de fraternidad, ante el coronavirus

Conociendo la situación de contagios del coronavirus, el secretario general ha indicado que «nos preocupa porque formamos parte de esta sociedad. Entre nuestros amigos, familiares, entre las personas de la comunidad cristiana, nuestros vecinos, vemos la realidad y la importancia de cuidarnos, de no contagiarnos para no contagiar a otros. Y vemos también las consecuencias que está teniendo para la vida pastoral de la Iglesia, dificultades para participar en la celebración de Eucaristía del Domingo, en los programas de iniciación cristiana, de formación, de ayuda a otros…». Además, ha expresado su preocupación al ver la realidad que las Cáritas diocesanas y parroquiales están experimentando ante tantas familias que viven situaciones de singular dificultad. «Esta preocupación se tiene que transformar en una llamada y compromiso de fraternidad».

Reflexionando ya sobre la pospandemia

El próximo 3 de octubre el Papa firmará la encíclica pospandemia con una reflexión sobre la fraternidad que a todos nos ayudará. Y para el obispo Luis Argüello las diócesis ya están también reflexionando sobre este tiempo y compartiendo las catequesis del Papa desde agosto. «El tiempo de pandemia ha tirado de la manta de situaciones que ya estaban y que nos está proponiendo y provocando a estilos de vida diferentes, de organizar la sociedad, de entender el progreso».

«Me emociona pensar en los mayores»

El programa de COPE de esta semana, dirigido por Irene Pozo, preguntaba sobre las experiencias con nuestros abuelos. Y también el secretario general ha compartido: «Me emociona pensar en los mayores». «Tengo un padre que tiene 100 años y que gracias a Dios vive. Me acuerdo tantísimo de mi madre en su envejecimiento y enfermedad. Vivo en una residencia de sacerdotes mayores. Quiero subrayar el amor de cada uno a su vocación en la vida: de padre, de madre, de agricultor, de ama casa, sacerdotes que no pueden ejercer su ministerio. Cuando me ven, su preocupación por lo que vivo, capacidad de cercanía de detalle, de querer ser fieles en las pequeñas cosas, los veo con un deseo grande de hacer sus oraciones, también veo sus dolores, preocupaciones, su deterioro… Todo esto enseña.»