Los voluntarios del padre Arnaiz preparan 10.000 mochilas

Un mes nos separa de la beatificación del Padre Arnaiz, que tendrá lugar el próximo 20 de octubre, en la Catedral de Málaga, a las 11.00 horas. El 20 de septiembre se cerró el plazo de inscripción y, en estos días, el equipo de voluntarios se encuentra preparando las 10.000 mochilas que se repartirán a los inscritos cuando recojan sus acreditaciones a comienzos de octubre.

La hermana Inmaculada, de las Misioneras de la Doctrinas Rurales, explica que «el equipo de voluntarios está formado por más de 150 personas que se han encargado de inscribir manualmente a las personas que se acercaban a la iglesia del Sagrado Corazón porque no sabían cómo hacerlo por internet. Desde que se inauguró la exposición, están haciendo turnos para atender a los grupos que se acercan a conocerla. Y ahora, a un mes de la beatificación, están preparando el “kit de la beatificación”, que consta de una mochila roja de cuerdas con el logo de la beatificación impreso en blanco; un devocionario que recoge las oraciones que promovía el Padre Arnaiz; un libreto con la vida de su principal colaboradora, María Isabel González del Valle, fundadora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales; un tríptico informativo con todos los detalles de organización tanto del día de la beatificación, como de los actos anteriores y posteriores; y una pulserita de recuerdo de un día que no se olvidará en la Diócesis de Málaga, con el lema de la beatificación, la frase del Padre Arnaiz, “Buscad no vuestros intereses, sino los de Jesucristo”».

Voluntariado joven

Además de este grupo de más de 150 voluntarios, existe otro centenar de voluntarios jóvenes coordinados por Adela Carmona. Esta joven conoció la vida del Padre Arnaiz gracias a «mi abuela y a mi madre, a las que acompañaba, desde pequeñita, los días 18 a la misa del Padre Arnaiz. Después conocí al Padre Luque y él me fue invitando a participar en los diversos actos. Cuando comenzó el proceso de organización para la beatificación, me propusieron que coordinara a la gente joven y dije que sí sin pensármelo, pues del Padre Arnaiz siempre me gustó que promocionaba a la juventud. Estoy convencida de que este futuro santo dio un testimonio impresionante y sus mensajes están de plena actualidad, así que aquí estoy en esta aventura, coordinando al grupo de más de 100 jóvenes dispuestos a facilitar la distribución de asientos y atender a las personas que participen en la beatificación».

Encarni Llamas Fortes

Málaga, 20-9-2018

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...