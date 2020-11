Los vecinos de la Cañada Real vuelven a pedir solución para los cortes de luz

Más de un centenar de residentes en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real (Madrid) y miembros las entidades sociales que les auxilian se han manifestado este miércoles para pedir solución a los cortes del fluido eléctrico que comenzaron hace un mes en la zona. La manifestación, entre las 11.00 y las 14.00 horas de hoy, ha sido convocada por los vecinos y por varias entidades que piden una «solución permanente» a los cortes de luz, que la Policía atribuye a la demanda excesiva que generan los focos de conexiones fraudulentas utilizados en las plantaciones ilegales de marihuana. Según fuentes de la Delegación del Gobierno, la manifestación estaba comunicada para protestar por los cortes de luz en la zona y, según los organizadores, estaba prevista la presencia de dos centenares de personas.

El párroco de la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, Agustín Rodríguez, ha dicho a la Agencia EFE que estos cortes en el fluido eléctrico suponen «un desastre» para cualquier persona, máxime cuando se prolongan muchos días y lo que supone para la conexión de electrodomésticos, telefonía o conservación de alimentos. «La situación es dramática», ha dicho el párroco, quien considera que esta situación «solo podrá ser subsanada cuando haya una infraestructura que asegure el suministro».

El párroco ha reiterado su convencimiento de que «urge una inversión importante en infraestructura eléctrica o, de lo contrario, continuará el problema» hasta que termine de ser regularizada la zona de La Cañada, algo que no sucederá «de un día para otro». Según Rodríguez, en la protesta de este miércoles ha sido relevante el hecho de que se hayan aunado vecinos y entidades sociales para expresar que la «luz en un derecho y no un lujo». En su opinión, lo más es probable que el fluido eléctrico no sea interrumpido voluntariamente, sino que los sistemas de seguridad de la empresa electrificadora, en este caso Naturgy, «no aguantan la sobredemanda y el suministro de luz se cae».

La de hoy es la tercera protesta de los vecinos en un mes, que los días 14 y 21 de octubre ya pidieron una solución al problema de los cortes de luz. El 22 de octubre, los grupos de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital se reunieron con el comisionado de la Cañada Real para reclamarle «soluciones de emergencia» para el problema, que afectan a la población entre ella un millar de niños. Unos días después, el 27 de octubre, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción de urgencia por la que se comprometió a adoptar «soluciones de emergencia» para dichos cortes de luz en la Cañada Real.