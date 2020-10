Los trabajadores de Añastro, formándose en el mundo digital

La Conferencia Episcopal Española ha celebrado este miércoles 28 de octubre una jornada formativa bajo el título «Ser o no ser digital». Una sesión que ha puesto rostro al mundo 2.0 de la mano de Montserrat Lluis, subdirectora del grupo COPE con responsabilidad directa sobre contenidos, innovación y desarrollo de las emisoras de la cadena. Junto a los trabajadores de Añastro, ha participado el secretario general de la CEE, Luis Argüello, que ha destacado que hay que tener en cuenta «cómo nos comunicamos con lo que somos y hacemos» para que esto no influya precisamente «en lo que somos y hacemos». En nuestra sociedad, ha continuado, tenemos una capacidad de «individualizar las cosas» cuando nuestro reto «desde la evangelización es ser persona y establecer vínculos sin estar en el “enjambre digital” que se comunica más por la pantalla que por la propia relación». Sin quitar «el brillo en las capacidades virtuales para poder ser y hacer», hay una cuestión inquietante» ha expresado el secretario, «cuando precisamente ahora la fraternidad y la amistad que dice Francisco en Fratelli tutti tiene que ver con el encuentro con la realidad, y esa brecha digital a veces es un abismo que tiene consecuencias de vida y muerte para mucha gente».

«La vida es presencial»

La subdirectora de COPE empezó advirtiendo de que pese a estar inmersos en el mundo de las redes, «seguimos siendo seres humanos y no debemos renunciar a nada que sea real por una promesa virtual. La vida es para vivirla de modo presencial». La diferencia en los últimos 20 años en cuanto a la hora de transmitir ha cambiado el espectro del tiempo, de manera que con total inmediatez podemos a través de nuestro terminal telefónico, «desde conocer las noticias o pagar con el móvil, reunirse a a distancia, vender un piso o “buscar una aguja en un pajar”», ha explicado Lluis.

Internet lo puede todo pero no lo es todo. En este punto, la subdirectora también ha señalado los muchos riesgos que trae consigo la apertura del mundo virtual: «Pornografía, estafas, fake news… Internet también tiene sus riesgos y tenemos que convertir al hombre contemporáneo en una adaptación al mundo digital pero no un esclavo del mismo». Algo complicado cuando sabemos que el 91% de la población utiliza Internet todos los días y en España hay más móviles que ciudadanos. No hay que olvidar que el 87% de esos teléfonos utiliza whatsapp y pasan una media de 5 horas al día conectados a la red».

Los medios de comunicación tradicionales

Los medios tradicionales como compiten ahora con grandes plataformas a la que los usuarios acceden pagando. «Pero estamos acostumbrados a pagar para ver pero no para leer». Montserrat Lluis ha destacado que en este mundo «no se compite entre iguales. No es lo mismo ser una emisora de radio que Spotify». Una lucha de David contra Goliat que libra la batalla en la inmediatez. «La mayoría de los usuarios no esperan ni tres segundos a que cargue una página web. Frente a la carta de ajuste de hace unos años, nos enfrentamos hoy a un mundo digital con más de 3000 medios que no tienen coste de distribución y encima es ecológico porque no gasta papel». Esto nos lleva a un exceso de competencia, «que precariza el trabajo del periodismo, a la falta de calidad».

Un reto para todos

Nuestra sociedad no avanza a la misma velocidad que el mundo digital. La subdirectora de COPE ha destacado que casi la mitad de la población carece de formación básica: «Tenemos que buscar nuevos modos y formas de llegar hasta la gente a través de lo on line y llevarlo a todos los sectores».

Por eso nuestro trabajo debe ser «creíble y riguroso». Más que nunca tenemos que esforzarnos por «ser de calidad y diferenciarnos de las miles de webs ofreciendo algo diferente y hacer periodismo». Durante la charla, se presentó el nuevo portal de religión de COPE: Aleluya, que en sinergias con los demás medios de la Iglesia: COPE, TRECE y ECCLESIA trabajan por un proyecto de comunicación eclesial que construya el camino de la evangelización