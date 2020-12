Los seminaristas de Getafe «graban» la carta de su obispo por el Día del Seminario

El Seminario habla de futuro y muestra la vitalidad de la diócesis, les ha dicho. «También los obispos, los sacerdotes y los consagrados tenemos que llamar a los jóvenes a decir Sí al Señor mostrándoles el testimonio gozoso de una vida entregada. Como es tarea también de los colegios católicos y de los profesores cristianos, de los catequistas y de aquellos que conviven con los jóvenes».

Al tiempo que miramos a Dios que llama, «miramos también al mundo al que somos enviados. Ante nosotros se abre la misión que es hacer que Cristo sea conocido y amado, que el encuentro con Dios cambie el corazón de los hombres y del mundo, que la Iglesia sea en medio de la humanidad un sacramento de salvación. ¡Qué necesarios son los sacerdotes para la Iglesia y para el mundo!».

El lema de la campaña del Seminario de este año, «Pastores misioneros», nos invita a «mirar al pastor y a la misión». Hemos de formar a los futuros sacerdotes para ser pastores misioneros, es decir, «para que en el mismo ser del pastor esté la misión. Son claras las palabras del Papa: no tenemos una misión, somos una misión. La misión no es un añadido a la vocación sacerdotal, sino que está en su mismo corazón. El pastor por esencia es misionero. Aun lo que realice en los más oculto de su vida es misión, por ejemplo, la oración por el pueblo, el ofrecimiento por los hombres que se le han confiado y el sufrimiento por ellos, porque no hay amor ni entrega sin sufrimiento».