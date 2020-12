Los niños españoles «sembrarán estrellas» de forma virtual

«Que estemos separados no significa que no podamos sembrar estrellas y desear una feliz Navidad en nombre de los misioneros», ha explicado el responsable de Infancia Misionera, Fernando González Laparra. «Jesús nació en una situación muy compleja y nosotros no podemos dejar de celebrar su llegada al mundo».

Obras Misionales Pontificias (OMP). n la página web, los más pequeños podrán conocer también el testimonio de cuatro niños (albinos, niños trabajadores o menores acusados de brujería) que han sido ayudados por Infancia Misionera, y que gracias a la Iglesia católica han encontrado una familia y se puede colaborar con Infancia Misionera para poder apoyar a cuatro millones de niños como ellos en todo el mundo a través de tarjeta de crédito, Paypal o Bizum, según recuerda