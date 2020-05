Los mayores, protagonistas este viernes en TRECE

Los mayores serán los protagonistas en el programa «Solidarios por un bien común» de TRECE, este viernes a las 21.30. Es un reportaje elaborado por Pedro del Castillo y David Encinas. Se nos recuerda que, en 2040, España será uno de los países con más ancianos del mundo. Este programa se sitúa en la línea de nuestro último número de ECCLESIA, en el que nuestra portada también va dedicada a los mayores.

La residencia Santa Casilda de Toledo es un ejemplo de atención integral. Sor Cristina es nuestra guía y nos presenta a residentes como Isabel, que tiene 96 años y lleva 20 en la residencia. Rebeca, la terapeuta del centro, nos cuenta que los mayores tienen una forma diferente de ver la vida, pero que, en el fondo, sólo buscan, según palabras de uno de los internos, «que nos cuiden y nos den cariño, como a un niño chico». Un afecto que en Santa Casilda encuentran porque «tienen a una hermana las 24 horas pendiente de ellos para cuidarles». Loli es la peluquera de la residencia, una voluntaria que tras jubilarse acude varios días al centro para atender a los mayores. «Dios no se jubila, así que yo tampoco», afirma, a la vez que destaca «los mayores han llegado hasta aquí con mucho mérito y ahora lo que quieren es una caricia, un te quiero, un cariño».

Precisamente, para dar ese cariño y acompañar a los que se sienten más solos, nació en Gijón «Punto de Apoyo», un proyecto de la parroquia San Antonio de Padua de la ciudad asturiana del que se benefician 300 ancianos. Ana le cuenta a Pedro del Castillo que «personas que viven solas nos han dicho que Punto de Apoyo les cambió la vida». Gracias a esta iniciativa, los mayores realizan actividades de animación, talleres de salud para prevenir la dependencia y reciben charlas sobre temas que les interesan. «Los mayores muchas veces son invisibles, es como si no existieran. La soledad mental puede desencadenar muchas enfermedades porque va de la mano de la depresión», asegura el médico que imparte una de las charlas.

Enrique es el último guía de TRECE en el programa de«Solidarios por un bien común» que se emite esta semana. Él es el párroco de Turón, y tiene claro que «nosotros queremos estar donde haya debilidad, a algunos les hemos rescatado de la depresión de la indiferencia. Se sienten confortados porque están arropados por una comunidad». Y es que como asegura el sacerdote «donde no llega la Iglesia, pocos pueden llegar» y añade «con las personas, la mayor caridad no es dar cosas, es darnos. Mi tiempo que es lo más preciado te lo ofrezco a ti que me importas». Para saber más de la labor de la Iglesia con los ancianos no te pierdas mañana viernes 8 de mayo, desde las 21.30H «Solidarios por un bien común» en TRECE.