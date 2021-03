Los Legionarios de Cristo actualizan sus datos de abusos a menores en un nuevo informe

Ayer lunes, 22 de marzo, los Legionarios de Cristo hicieron público el Informe Anual 2020 «Verdad Justicia y Sanación». Se trata de un estudio que actualiza las investigaciones sobre los casos de abusos a menores cometidos en su seno, y que al mismo tiempo rinde cuentas sobre los compromisos adquiridos respecto a la protección de las víctimas y la creación de ambientes seguros. El trabajo da continuidad, así, al informe estadístico presentado en 2019 y a los dos documentos aprobados en el Capítulo General celebrado en Roma en 2020: «Conversión y reparación» y «Proteger y sanar». (Los tres documentos pueden consultarse en este enlace). El nuevo estudio, según se hace constar, está «dirigido principalmente a las víctimas», a las que se prometió reparar de alguna manera el dolor sufrido.

27 sacerdotes abusadores; seis denuncias en 2020

«Verdad, Justicia y Sanación» ha sido elaborado por la «Comisión Interáreas» de la Dirección General de la Congregación y consta de una treintena de páginas. En él se indica que a lo largo de 2020 hubo seis nuevas denuncias por presuntos abusos que no están incluidas en el «Informe 1941-2019» y que habrían sido cometidas por sacerdotes Legionarios entre 1970 y 2013. De ellas, tres están en fase de investigación previa canónica —también civil— y en otra se está a la espera de las indicaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre un eventual proceso canónico, careciendo el investigado de ministerio sacerdotal público. Las otras dos denuncias no han podido ser sustanciadas, habiendo fallecido ya uno de los presuntos abusadores. La Congregación —se quiere dejar claro— no ha recibido ninguna denuncia contra sacerdotes por abusos después de 2016.

El Informe enfatiza asimismo que el número de presbíteros que hasta el día de hoy consta han cometido abusos asciende a 27. Y subraya que desde su fundación el 3 de enero de 1941 en Ciudad de México por el ya fallecido Marcial Maciel (1920-2008), han sido ordenados en la Congregación un total de 1.380, por lo que los perpetradores de tales abusos representan un 2% del total.

170 víctimas menores de edad

Según se detalla, esos 27 sacerdotes abusaron de alrededor de 170 menores de edad, siendo la mayoría de las víctimas varones adolescentes de entre 11 y 16 años. «Con aproximadamente 50 de ellas se ha avanzado en un camino de reparación y reconciliación», explica la nota.

Sobre los 27 sacerdotes implicados en los hechos, solo dos han sido condenados hasta ahora por vía penal. Tres fallecieron sin ser juzgados, y el resto «hasta ahora no han sido procesados por diversos motivos, como la situación legal en los diferentes países o los plazos de prescripción». Desde el punto de vista canónico, 16 han sido sancionados, ocho tienen abierto procedimiento, uno recibió la dispensa del ministerio sacerdotal sin juicio y dos fallecieron sin ser juzgados. «Se ha solicitado a la Santa Sede considerar el levantamiento de la prescripción de ocho de estos casos para que puedan ser juzgados. Todos los casos de los 16 sacerdotes que han cometido abuso y siguen en los Legionarios de Cristo han sido presentados a la Congregación para la Doctrina de la Fe», se indica.

Casos en España

En España cometieron abusos seis sacerdotes, entre ellos el fundador Maciel. Dos ya han fallecido, y sobre tres hay abiertos proceso canónico. «Ninguno de ellos está en España», se hace constar. «No tienen ministerio público y siguen sus respectivos planes de seguridad en los lugares donde residen». Sus nombres no se hacen públicos «por razones legales».

El P. Javier Cerecera, director territorial de los Legionarios de Cristo en España, alude en una carta publicada también ayer a los casos registrados en el noviciado de Salamanca y en los dos seminarios menores que hubo en España. «Somos conscientes del daño causado y, a la vez, nos es difícil imaginar el dolor inmenso que sufre cada una de las personas afectadas. Por eso renovamos nuestro compromiso y disponibilidad plena para cada uno de ellos. Nos disponemos a la escucha atenta de sus necesidades y de todo cuanto podamos hacer para reparar el daño causado», escribe.

Eshmá, un canal independiente para atender a las víctimas

El escrito de Cerecera detalla las actuaciones llevadas a cabo por la Congregación tras el último capítulo general. Así, y según se explica, en los colegios Regnum Christi todo el personal que se incorpora recibe formación sobre «ambientes seguros», apartado preventivo del que ha sido nombrado responsable al P. Joaquín Petit. Los Legionarios de Cristo anuncian asimismo que han recurrido a la colaboración de «Eshmá», «un canal independiente y profesional para atención a víctimas de abuso sexual, poder y conciencia en la Iglesia». Se trata de un organismo internacional «desvinculado de la institución» y fundado por personas que han vivido en primera persona procesos de victimización de abuso sexual infantil, terapeutas, trabajadores sociales y juristas expertos en justicia restaurativa. El canal institucional, ambientesseguros@serviciosrc.es, sigue por supuesto operativo.

Los Legionarios informan, por último, de que la implementación de su política de ambientes seguros en España logró en 2018 la más alta calificación de la agencia externa «Praesidium» en lo que se refiere a prevención del abuso infantil.