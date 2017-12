Los jóvenes dicen que necesitan educadores auténticos y creíbles

• El departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española ha presentado esta mañana la síntesis de las aportaciones recibidas para el próximo Sínodo sobre los Jóvenes.

• Los Salesianos en España han canalizado sus aportaciones a través de dos vías: la CONFER y el Dicasterio de Pastoral Juvenil de la Congregación Salesiana.

¿Cómo es la relación de los jóvenes con la Iglesia? ¿Existen entornos propicios para el discernimiento vocacional? ¿Qué esperanzas albergan los jóvenes en la Europa de hoy? Estos son los principales temas en los que se agrupan las aportaciones recogidas por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para el próximo Sínodo sobre los Jóvenes. Raúl Tinajero, responsable de Pastoral Juvenil de la CEE, ha presentado la síntesis de estas aportaciones esta mañana en Madrid.

Escucha y acogida

Los jóvenes participantes en la encuesta aseguran, en su mayoría, que son escuchados por la Iglesia, pero predomina la sensación entre ellos de que no se sienten comprendidos y de que sus propuestas no son tenidas en cuenta. Esta tónica se repite cuando se les pregunta por su relación con otras realidades de la sociedad.

Por todo ello, piden a la Iglesia que dedique más tiempo y más personas a escuchar a los jóvenes. Cabe destacar la necesidad que tienen de relacionarse con educadores auténticos y creíbles. Además, son conscientes de las oportunidades que tienen a su alcance para trabajar por la sociedad y para buscar el sentido a sus vidas. No obstante, reconocen que a veces se dejan llevar por prejuicios y olvidan sus compromisos.

Llegar a los jóvenes alejados de la Iglesia se presenta como el primer desafío. El principal punto de encuentro con ellos, según señalan, es la calle, seguido de los centros de estudio o las actividades deportivas, entre otros. Sorprendentemente, las redes sociales figuran en octavo lugar. A tenor de esta necesidad, los jóvenes demandan una mayor apertura al mundo actual y una acogida sin enjuiciar. Así mismo, otra de sus preocupaciones es tener un futuro con garantías.

Cultura vocacional

Urge crear una cultura del acompañamiento en la pastoral juvenil y una pastoral juvenil que lleve siempre a un discernimiento vocacional, según los resultados recogidos por la CEE. Los jóvenes reconocen el papel fundamental de la familia en este sentido, aunque defienden que son ellos mismos los que finalmente deciden su futuro.

Según las impresiones recogidas, los centros de enseñanza están más centrados en orientar en ámbitos profesionales y laborales, por lo que los jóvenes no los ven como espacios para compartir inquietudes vocacionales. A esto se une la influencia de ciertas ideologías alejadas de la dimensión trascendente del ser humano, así como la extensión de antropologías que ponen el tener por encima del ser.

Cabe destacar el gran impacto que generan en los jóvenes celebraciones como la Jornada Mundial de la Juventud. Son oportunidades para un encuentro intenso con Jesucristo, para transmitir una imagen positiva de la Iglesia y para definir el camino vocacional.

Formación

Se ha constatado la necesidad de una mayor formación en Doctrina Social de la Iglesia, así como la promoción de iniciativas que permitan a los jóvenes contribuir a transformar el mundo. Además, como concluye la síntesis, la Iglesia debe ser un ejemplo para reactivar la relación entre los jóvenes y los adultos.

Participación de los Salesianos

La síntesis presentada hoy se ha elaborado con las respuestas enviadas desde 47 diócesis, 12 movimientos, 12 congregaciones y 2 institutos seculares. En total, han participado 5.253 jóvenes.

Estas aportaciones se han enviado a Roma para la elaboración del Instrumentum laboris del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que tendrá lugar en Roma en octubre de 2018.

Los Salesianos en España han canalizado sus aportaciones a través de dos vías. “Hemos participado a través del Área de Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER, ofreciendo una respuesta coral de todas las congregaciones e institutos seculares”, explica Xabier Camino, coordinador inspectorial de Animación Vocacional de Salesianos Santiago el Mayor. Por otra parte, el Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil ha recopilado las respuestas de los jóvenes de ambientes salesianos para enviarlas al Dicasterio de Pastoral Juvenil de la Congregación Salesiana.

Pero el papel de los Salesianos en el Sínodo sobre los jóvenes va más allá. El Consejero General salesiano para la Pastoral Juvenil, D. Fabio Attard, participó en la elaboración del documento preparatorio. Por otra parte, el Papa Francisco nombró Secretario Especial para el Sínodo a D. Rossano Sala, salesiano y director de la revista ‘Note di Pastorale Giovanile’.

Madrid, 12 de diciembre de 2017.-

