Los estudiantes de los colegios mayores de la UPSA se someten a un cribado masivo de PCR

Los colegiales residentes en los dos colegios mayores (CM) de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Nuestra Señora de Guadalupe, más de 150, y Santa María, 21 alumnos, se han sometido este jueves al cribado masivo que lleva a cabo la Gerencia de Atención Primaria a través de las pruebas PCR. Los test, que se han realizado en las instalaciones del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe, forman parte del plan diseñado por la Gerencia de Atención Primaria para detectar casos de Covid-19 entre los universitarios tras la vuelta a la actividad académica.

Para garantizar la seguridad de todos los residentes en los colegios mayores de la UPSA, quienes no acudan a esta convocatoria de pruebas PCR deberán acreditar, mediante un documento, un resultado de prueba clínica negativa, realizada como máximo en las 48 horas previas a su regreso al colegio mayor.

En el CM Nuestra Señora de Guadalupe conviven tanto estudiantes de la Universidad Pontificia como de la Universidad de Salamanca. Si bien los resultados se comunicarán a cada uno de los afectados, la UPSA informa semanalmente sobre la incidencia de la COVID-19 en su comunidad universitaria.

Una «Unidad Covid»

De hecho, la UPSA, a través de la Unidad Covid de la universidad, ha notificado 33 casos confirmados de estudiantes con PCR o prueba clínica positiva. Con respecto a los trabajadores de la universidad, no hay ningún caso confirmado. De los 33 estudiantes solo 10 residen en Salamanca. El resto de alumnado no se ha desplazado de sus ciudades de origen a la capital y, por tanto, no se ha incorporado presencialmente a la universidad para retomar la actividad académica después de las vacaciones de Navidad.

Estos estudiantes representan un 0,73 % del total de alumnos que posee la UPSA en el Campus de Salamanca. Todos los estudiantes confirmados como positivos se encuentran en confinamiento domiciliario y disponen de asesoramiento personalizado y profesional por parte de la Unidad Covid.