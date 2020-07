Los españoles aportaron el año pasado a misiones 19 millones de euros

Los católicos españoles aportaron el año pasado a la misión universal un total de 19.031.702 euros a través de las tres campañas que realizaron las Obras Misionales Pontificias: Propagación de la Fe (Domund), Infancia Misionera y San Pedro Apóstol. Así consta en la Memoria Anual de ese ejercicio elaborada por las Obras Misionales Pontificias Españolas (OMP-E) y presentada en la mañana de este lunes 6 de julio en rueda de prensa telemática. Junto a su director nacional, José María Calderón, han participado en la misma el salesiano Miguel Ángel Olaverri, arzobispo de Pointe-Noire (República del Congo), y Manuel Díaz, responsable de animación misionera de OMP-Pamplona.

Una vez descontados los gastos pastorales y de administración, OMP-E pudo poner a disposición del Fondo Universal de Solidaridad de la Santa Sede 14,95 millones, con los que han sido financiados 877 proyectos de toda índole en los 1.115 territorios de misión que tiene la Iglesia en el mundo. El grueso de la aportación española (algo más de 10,5 millones) procedió del Domund, el «buque insignia» de OMP, cuyos subsidios permiten cuidar de las vocaciones en los territorios de misión. «Sin esta Jornada, los seminarios y muchos de los noviciados en los territorios de misión tendrían que cerrar», ha indicado el Padre Calderón. La Infancia Misionera y San Pedro Apóstol, por su parte, aportaron al Fondo Universal 1,9 y 2,4 millones netos, respectivamente.

Los proyectos que han financiado los católicos españoles con sus contribuciones y donativos fueron seleccionados en la asamblea general que OMP celebra cada año en el mes de mayo. «España pone el dinero a disposición de Roma, que es la que nos dice a dónde enviarlo, pero somos nosotros, desde aquí, los que lo hacemos llegar a su destino a través de las nunciaturas apostólicas, lo cual permite ahorrar costes bancarios», ha explicado. Calderón ha recordado también, satisfecho, que «España es el segundo país del mundo, detrás de Estados Unidos, que más aporta a las OMP».

La memoria anual de OMP-E confirma a España como gran potencia misionera, con 10.893 evangelizadores registrados en su archivo de Madrid: 7.792 en activo, y 3.101 en España colaborando en la animación y a la espera de nuevo destino. La edad media de los misioneros españoles en activo es de 74 años; y entre ellos hay obispos (93), sacerdotes diocesanos (589), sacerdotes religiosos (2.008), consagrados/as (4.421), y laicos (681). El 54% de nuestros evangelizadores son mujeres, por un 46% de hombres. Perú (727), Venezuela (643) y Argentina (528) son los países con mayor número de misioneros españoles. En África la mayor presencia está en Mozambique (89); en Asia, en Japón (116); y en Oceanía, en Australia (18).

Olaverri: «El dinero, por supuesto, llega»

Uno de esos 93 misioneros obispos es Miguel Ángel Olaverri Arróniz, arzobispo de Pointe-Neure. Este salesiano navarro, a quien al Papa Francisco acaba de entregar el palio, llegó a África solo quince días después de ordenarse sacerdote, hace de ello ya 44 años. Hoy ha querido agradecer con su testimonio la ayuda que las OMP-E proporcionan a su diócesis. «Son ayudas importantes para nosotros. En los últimos cinco años hemos recibido 185.000 euros, una media de 45.000 euros por año. No obstante, yo les digo a mis fieles que nosotros, en nuestras campañas del Domund y de la Infancia Misionera, tenemos que ser también generosos, porque recibimos cinco veces más de lo que aportamos: unos 11.000-12.000 euros anuales. Cada año, eso sí, aumentamos la recaudación».

La República del Congo (no confundir con la vecina República Democrática del Congo, con Kinshasha como capital), es un país del tamaño de Italia donde viven solamente unos 4,5 millones de personas, el 85% de ellas cristianas. En la diócesis de Pointe-Neure, situada al sur, junto al mar, lo hacen 1,6 millones. Sus 37 parroquias (22 en la ciudad —muchas en barrios periféricos— y 15 en la selva) son atendidas por 67 sacerdotes, 32 religiosos y un millar de catequistas. «Tres de esas parroquias de la selva son prácticamente inaccesibles. A ellas hay que llegar subiendo río arriba durante 14 o 15 horas. Las visito solo una vez al año, y paso allí cierto tiempo», ha dicho monseñor Olaverri, que añade que, al ser puerto de mar, en Pointe-Neure hay gente de hasta 105 nacionalidades diferentes. De ese puerto salieron en su día cientos de miles de esclavos con destino al Nuevo Mundo.

«El dinero, por supuesto, llega. Y os lo agradezco. Quiero dar a través de vosotros un “gracias” muy grande», ha dicho monseñor Olaverri. Acto seguido ha explicado que en los siete años que lleva allí (dos como administrador apostólico, siete como obispo), ha tratado de construir instalaciones para que haya una presencia misionera estable. «Ahora en el Congo yo soy el único blanco que queda de obispo. Aquí, la gente de color somos los blancos, no los negros. Somos nosotros los que cambiamos de color cuando, nos enfadamos, por ejemplo. A ellos el color no les cambia nunca», ha dicho con humor. Preguntado por el COVID-19, ha remarcado que el hecho de que la gran mayoría de la población sea gente joven, menor de 25 años, ha ayudado a evitar su propagación. «Para que os hagáis una idea: en Brazzaville, la capital, una ciudad de 1,8 millones de habitantes, había un único respirador al inicio de la crisis, y tres en mi ciudad. El problema es que en época de paz y de calma no se invierte en sanidad».

José María Calderón ha añadido sobre este particular que en África se cerraron las fronteras con rapidez, pero ahora hay que hacer frente al problema del hambre. «Lo que hay es hambre, necesidad de bienes básicos para sobrevivir. Las iglesias están cerradas y, por tanto, no hay colectas. El problema es la pandemia que viene acompañando a esta: la del hambre», insiste.

En la República del Congo la esperanza de vida es de únicamente 37 años.

Navarra, tierra de misioneros

Manuel Díaz, por último, ha explicado la labor que realiza una diócesis de tanta tradición misionera como la de Pamplona. Navarra, en efecto, es tierra de misión, con unos 654 misioneros en activo en la actualidad, y más de 300 retornados. El responsable de animación misionera de la archidiócesis ha hablado de la necesidad de «ser creativos» («en nuestro caso fue con la Javierada escolar») y del reto que supone mantener viva la conciencia misionera en la tierra de San Francisco Javier, patrono de las misiones. «Nuestro gran reto es fomentar vocaciones que recojan el relevo misionero. Y trabajamos también para mantener una estrecha relación con ellos», indica. Díaz ha subrayado también que las campañas que hacen no se circunscriben a las jornadas, pues trabajan en ellas todo el año; que pretenden que haya una animación misionera específica para los misioneros retornados; y que la delegación trabaja cada vez más con otras comisiones diocesanas.

Con respecto a las Javieradas ha dicho que “les estamos dando un talante cada vez más misionero». «Solo en las de marzo pasan por Navarra 24.000 peregrinos. Luego están también las de mayo».

Mes misionero extraordinario

La memoria de OMP, por último, recuerda asimismo el Congreso Nacional de Misiones celebrado en septiembre de 2019 con participación de más de 400 personas, y el Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa que tuvo lugar en octubre, con cientos de actos en las diócesis españolas. Novedades del último año han sido igualmente la erección, en junio, de una segunda Cátedra de Misionología adscrita a la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia (la otra está vinculada a la Universidad Eclesiástica San Dámaso), y la puesta en marcha del programa Tu eres misión, en Trece Tv. El otro programa de temática misionera de la cadena de la Iglesia, Misioneros por el mundo, recibió el pasado año sendos galardones: el II Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria (abril) y una Antena de Oro (noviembre).